"Стався викид невідомої речовини": окупанти прокоментували нове екологічне лихо у Криму

В результаті викиду невідомої речовини в атмосферу на дахах будинків та листі дерев утворився маслянистий наліт жовтого кольору. Наразі у місто Армянськ, де сталася надзвичайна подія, екстрено вирушила група російських екологів і представники прокуратури.

Про це інформують російські ЗМІ.

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У ніч з 23 на 24 серпня в місті Армянську стався викид в атмосферу речовини невідомого походження. На металевих предметах, дахах будинків, листі дерев утворився маслянистий наліт, що має жовтуватий відтінок,

– розповів віце-прем'єр окупаційної російської влади на півострові Ігор Михайличенко.

За його словами, наразі до міста вирушили представники "прокуратури" Криму та група екологів.

"Про те, що це за речовина і, звідки вона взялася, можливо буде говорити тільки після отримання результатів досліджень", – наголосив очільник окупаційної адміністрації.

Своєю чергою, жителі Армянська діляться у соцмережах знімками металевих предметів, які після викиду невідомої речовини в атмосферу, покрилися ржавчиною. Також містяни скаржаться на погане самопочуття: біль в горлі, слабкість та висип.

Серед припущень – викид в атмосферу хлору або іншої речовини із заводу "Кримський титан".

В Армянске за сутки металлические предметы покрылись ржавчиной. У людей в горле першит,появилась слабость,а кожа покрывается сыпью. Одни думают, что произошел выброс на Титане, другие - что на Содовом заводе в Красноперекопске,но ветер подул на Армянск 1/2 https://t.co/lkn295Bt78 pic.twitter.com/KKkVbjOMVi — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 25 серпня 2018 р. Всё очевидно: поднимают бочки с БОВ, затопленные вдоль побережья Крыма и сжигают их в неприспособленных крематориях. Часть боевых отравляющих веществ и продуктов сгорания разлетается по округе.

Против крымчан развязана химическая война. — крымнаш (@KPblMHALLl) 25 серпня 2018 р.

Крым. Прочтите шокирующие сообщения из Армянска. ЭТО КАТАСТРОФА. Оккупанты молчат! Все в ржавчине - и на улице, и в квартирах. На асфальте в городе жирный налет. Техника выходит из строя. У людей упадок сил, начались аллергические реакции. Уже несколько дней продолжается pic.twitter.com/FFk13UZdHy — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 26 серпня 2018 р.

В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу.

В Армянске, в окружающей среде, повышенная кислотность, которая образует на металлических вещах "мыльный" налет и ржавчину. Ржавеет нержавейка и техника, разъедает дорожки в электронике, у людей начались проблемы со здоровьем. pic.twitter.com/9auvhLCBJP — Ray (@Ray_net_ua) 26 серпня 2018 р.