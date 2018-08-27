01:16
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
31°C 15°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Стався викид невідомої речовини": окупанти прокоментували нове екологічне лихо у Криму

923 Читать новость на русском
Металеві предмети вкрилися іржею через викид невідомої речовини в Криму
Металеві предмети вкрилися іржею через викид невідомої речовини в Криму / фото з соцмереж

В результаті викиду невідомої речовини в атмосферу на дахах будинків та листі дерев утворився маслянистий наліт жовтого кольору. Наразі у місто Армянськ, де сталася надзвичайна подія, екстрено вирушила група російських екологів і представники прокуратури.

Про це інформують російські ЗМІ.

Читайте також: У рейтингу найбрудніших міст України знайшли прогалини

У ніч з 23 на 24 серпня в місті Армянську стався викид в атмосферу речовини невідомого походження. На металевих предметах, дахах будинків, листі дерев утворився маслянистий наліт, що має жовтуватий відтінок,
– розповів віце-прем'єр окупаційної російської влади на півострові Ігор Михайличенко.

За його словами, наразі до міста вирушили представники "прокуратури" Криму та група екологів.

"Про те, що це за речовина і, звідки вона взялася, можливо буде говорити тільки після отримання результатів досліджень", – наголосив очільник окупаційної адміністрації.

Своєю чергою, жителі Армянська діляться у соцмережах знімками металевих предметів, які після викиду невідомої речовини в атмосферу, покрилися ржавчиною. Також містяни скаржаться на погане самопочуття: біль в горлі, слабкість та висип.

Серед припущень – викид в атмосферу хлору або іншої речовини із заводу "Кримський титан".

 

Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Криму Екологія Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 27 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 27 серпня: "зрада" від екс-лідера Pink Floyd , одкровення Муженка про Іловайськ
27 серпня, 23:02 Головні новини 27 серпня: "зрада" від екс-лідера Pink Floyd , одкровення Муженка про Іловайськ
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 серпня, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
27 серпня, 21:01 Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
27 серпня, 20:01 Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
Яніна Ткачук
Завершити не можна продовжити: Порошенко хоче відстрочити вибори президента?
27 серпня, 19:01 Завершити не можна продовжити: Порошенко хоче відстрочити вибори президента?
Інна Жолобович
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Українець, що поїхав в Росію, розкритикував Шевченка за вибір гравців у збірній
 28 серпня 2017 , 12:57
Геліос не поїде на гру з Рухом через брак гравців
 4 травня , 15:22
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук