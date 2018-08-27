"Стався викид невідомої речовини": окупанти прокоментували нове екологічне лихо у Криму
В результаті викиду невідомої речовини в атмосферу на дахах будинків та листі дерев утворився маслянистий наліт жовтого кольору. Наразі у місто Армянськ, де сталася надзвичайна подія, екстрено вирушила група російських екологів і представники прокуратури.
Про це інформують російські ЗМІ.
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У ніч з 23 на 24 серпня в місті Армянську стався викид в атмосферу речовини невідомого походження. На металевих предметах, дахах будинків, листі дерев утворився маслянистий наліт, що має жовтуватий відтінок,
– розповів віце-прем'єр окупаційної російської влади на півострові Ігор Михайличенко.
За його словами, наразі до міста вирушили представники "прокуратури" Криму та група екологів.
"Про те, що це за речовина і, звідки вона взялася, можливо буде говорити тільки після отримання результатів досліджень", – наголосив очільник окупаційної адміністрації.
Своєю чергою, жителі Армянська діляться у соцмережах знімками металевих предметів, які після викиду невідомої речовини в атмосферу, покрилися ржавчиною. Також містяни скаржаться на погане самопочуття: біль в горлі, слабкість та висип.
Серед припущень – викид в атмосферу хлору або іншої речовини із заводу "Кримський титан".