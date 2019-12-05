Стефанчук повернув 40 тисяч гривень за оренду житла, але вже отримав нову компенсацію

122 народні депутати отримали у листопаді з бюджету компенсації на оренду житла. Серед них і перший віцеспікер Руслан Стефанчук, який живе у квартирі тещі. Проте, нардеп повернув апарату Ради майже 40 тисяч гривень, отриманих за вересень-жовтень.

Список нардепів, які беруть від держави гроші за оренду житла або винайм номеру у готелі, оприлюднили на сайті Верховної Ради.

Цікаво: Разумков прокоментував ситуацію із компенсаціями нардепам за оренду житла

Ці дані свідчать, що за останні три місяці політики отримали від 19-20 до 40 тисяч гривень компансацій. Найбільші суми – майже по 60 тисяч гривень – отримали нардепи від "Слуги народу" Олена Лис і Валерій Божик.

Що цікаво, Стефанчук єдиний депутат, який вирішив повернути парламенту гроші за оренду житла.

Стефанчук Руслан повернув у листопаді 2019 року кошти в сумі 39 650 гривень отриманих як компенсацію вартості оренди житла за вересень-жовтень,

– написано на сайті.

Тим не менш, за листопад перший заступник голови Ради все ж отримав нову компенсацію за оренду житла у розмірі 20 тисяч 150 гривень.

Що відомо про квартиру, яку винаймає Стефанчук у тещі? У 2018 році його родина Стефанчука проживала у квартирі площею 101,8 квадратних метра, яка належить його тещі Тетяні Ситарук.



Сам віцеспівкер Ради підтвердив, що досі проживає у цій квартирі та сплачує орендну плату. Проте він так і не відповів, чи платить він за квартиру матері дружини. Нардеп зауважив, що платить "орендодавцю за договором – власнику квартири".



Найбагатші нардепи із компенсацією за оренду житла / Інфографіка 24 каналу