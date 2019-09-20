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      Стефанчук про бюджет: Ми вже бачимо багато недоліків

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      Стефанчук про бюджет: Ми вже бачимо багато недоліків
      / Радіо Свобода

      Народні депутати уже знайшли чимало недоліків в проєкті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Над ними нардепи повинні попрацювати.

      Зокрема, питання викликає співвідношення мінімальної заробітної плати та мінімального споживчого рівня, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "ТСН"

      Це треба знати: Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити

      Інша "проблемна тема" – увага до галузей, в яких "хочуть бачити зростання". 

      Тому сьогодні (20 вересня – 24 канал) проведено дискусію. Я думаю, що після неї ми разом попрацюємо над цим документом. Але ще раз кажу, це тільки перший варіант,
      – наголосив Стефанчук. 

      У проєкті бюджету на 2020 рік встановлено, що з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 4723 гривні в місяць або 28,31 гривні за годину. Натомість прожитковий мінімум на одну особу в місяць становитиме 2027 гривень з 1 січня 2020 року, 2118 гривень з 1 липня та 2189 гривень з першого грудня. 

      Усі основні цифри нового бюджету України читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Проєкт в українському парламенті зареєстровали 15 вересня – саме цю дату називав президент Володимир Зеленський та прем'єр Олексій Гончарук. Рада розглядатиме його 20 вересня. 

      прожитковий мінімум, державний бюджет
      Яка мінімальна зарплата закладена у бюджеті/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Руслан Стефанчук Бюджет Бюджет 2020
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