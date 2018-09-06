Стелла МакКартні разом з Adidas випустила веганські кросівки

Відома англійська модельєрка та дизайнерка Стелла МакКартні в колаборації з брендом Adidas випустила екологічні кросівки Stan Smith, які не містять жодних компонентів тваринного походження.

Екологічне взуття Stan Smith прикрашене зображенням Стелли МакКартні на лівій кросівці і тенісиста Стена Сміта на правій. Нове спортивне взуття також відрізняється надписом Stella McCartney і містить бордово-сині смуги.

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Екологічні кросівки Stan Smith

Нове взуття вже поступило у продаж і його можна придбати в онлайн-магазині на сайті Stella McCartney. Вартість модної екологічної новинки – 235 фунтів стерлінгів (більше 8 тисяч гривень).



Екологічні кросівки Stan Smith



Екологічні кросівки Stan Smith