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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Стелла МакКартні разом з Adidas випустила веганські кросівки

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Екологічні кросівки Stan Smith
Екологічні кросівки Stan Smith / www.buro247.ua

Відома англійська модельєрка та дизайнерка Стелла МакКартні в колаборації з брендом Adidas випустила екологічні кросівки Stan Smith, які не містять жодних компонентів тваринного походження.

Екологічне взуття Stan Smith прикрашене зображенням Стелли МакКартні на лівій кросівці і тенісиста Стена Сміта на правій. Нове спортивне взуття також відрізняється надписом Stella McCartney і містить бордово-сині смуги.

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Екологічні кросівки Stan Smith

Нове взуття вже поступило у продаж і його можна придбати в онлайн-магазині на сайті Stella McCartney. Вартість модної екологічної новинки – 235 фунтів стерлінгів (більше 8 тисяч гривень).


Екологічні кросівки Stan Smith


Екологічні кросівки Stan Smith

Теги: LifeStyle Екологія Стиль і мода
Джерело: Buro 24/7
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