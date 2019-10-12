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      Стеля обвалилась в одній зі шкіл Харкова: фото

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      Обвал стелі у школі Харкова
      Обвал стелі у школі Харкова / Кадр з відео

      У харківській школі №121 ранці 11 жовтня обвалилась частина стелі. Інцидент стався у класі математики під час перерви, коли там не було учнів, тож ніхто не постраждав.

      "Це впала штукатурка і вона потягла за собою пластику туди вниз. Щоб ви розуміли, що штукатурка того часу – це глина і пісок", – сказала в коментарі "UA:Харків" директорка школи Вікторія Горова.

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      За її словами, 2 роки тому в кабінеті зробили ремонт за гроші батьків школярів.

      Поставили пластикову стелю, щоб воно було сучаснішим. Але через те, що літо було спекотним, все зсохлося. Коли була буря, воно трішечки протекло,
      – додала директорка 121-ї школи.

      Навчання у школі не скасували, а чекають на висновки Департаменту освіти щодо цього інциденту. Коли відремонтують покрівлю – не кажуть ні директорка школи, ні у міськраді.

       

      blog_ava
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Харкова Освіта Освіта Надзвичайні ситуації Діти і неповнолітні
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