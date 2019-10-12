Стеля обвалилась в одній зі шкіл Харкова: фото

У харківській школі №121 ранці 11 жовтня обвалилась частина стелі. Інцидент стався у класі математики під час перерви, коли там не було учнів, тож ніхто не постраждав.

"Це впала штукатурка і вона потягла за собою пластику туди вниз. Щоб ви розуміли, що штукатурка того часу – це глина і пісок", – сказала в коментарі "UA:Харків" директорка школи Вікторія Горова.

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За її словами, 2 роки тому в кабінеті зробили ремонт за гроші батьків школярів.

Поставили пластикову стелю, щоб воно було сучаснішим. Але через те, що літо було спекотним, все зсохлося. Коли була буря, воно трішечки протекло,

– додала директорка 121-ї школи.

Навчання у школі не скасували, а чекають на висновки Департаменту освіти щодо цього інциденту. Коли відремонтують покрівлю – не кажуть ні директорка школи, ні у міськраді.