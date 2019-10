Стенфордські викладачі на чолі з Фукуямою приїдуть навчати "слуг народу"

Викладачі Стенфорду на чолі з одним з найвідоміших політологів світу Френсісом Фукуямою приїдуть у Київ 9-11 листопада, щоб навчити 50 народних депутатів державному управлінню.

Серед викладачів буде також професор права Стенфордського університету Ерік Дженсен.

Раніше: Школа депутатів: чого слуг народу навчили у Трускавці

Чого навчатимуть депутатів?

Навчатимуть парламентарів на основі успішних кейсів, реалізованих в різних країнах світу. Йдеться про боротьбу з корупцією, розвиток децентралізації та інші реформи.

Відомий політолог Френсіс Фукуяма зазначив, що зараз Україна переживає унікальний момент, який рідко зустрінеш в інших розвинених демократіях, коли більша частина парламенту – це нові обличчя.

Це величезна можливість для країни, і велика відповідальність для молодих політиків, саме тому ми з задоволенням поділимося досвідом та найкращими практиками, які спрацювали в світі,

– додав він.

Хто такий Френсіс Фукуяма? Френсіс Фукуяма – американський філософ, політолог, політичний економіст і письменник. Френсіс Фукуяма старший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Фрімена Сполі. Він є директором Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету, а також почесним професором Департаменту політичних наук.



Фpeнcic бaгaтo пиcaв нa тeму poзвитку і мiжнapoднoї пoлiтики. Йoгo пepшa книгa "Кiнeць icтopiї тa ocтaння людинa" The End of History and the Last Man oпублiкoвaнa в 1992 poцi i видaнa бiльш як в двaдцяти кpaїнax світу.

Випускник Стенфордської програми Ukrainian Emerging Leaders вважає, що таке навчання – безпрецедентна подія, яка не тільки покращить якість роботи парламенту, але й стане позитивним інформаційним приводом про Україну в світових ЗМІ.

Ніхто в світі такого ще не робив,

– зауважив випускник.

Які депутати візьмуть участь у навчанні?

Участь в навчальній програмі зможуть на конкурсній основі взяти до 50 народних обранців від будь-якої політичної партії. Нардепи мають володіти англійською мовою і не бути під санкціями США.

До теми: "Слуги народу" завершили навчання у Трускавці: як це було – фото

Семінар організований спільними зусиллями Центру демократії, розвитку і верховенства права Стенфордського університету, випускників програми Ukrainian Emerging Leaders Івана Примаченко та Олександри Устінової, платформи Prometheus, Школи публічного управління Українського католицького університету і Центру міжнародного приватного підприємництва.

Семінар відбудеться завдяки підтримці Посольства США в Україні, Міжнародного Фонду "Відродження", Center for International Private Enterprise, MacPaw і Astem Foundation.