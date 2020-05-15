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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Степанов про виплати надбавок медикам, візит Кличка в столичне метро– Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 15 травня – міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що станом на 15 травня вже у 12 областях повністю виплатили надбавки медикам за березень. А в решті регіонів здійснюють фінальні розрахунки. Кличко прийшов з інспекцією в столичний метрополітен, щоб перевірити чи все готове до відвідувачів.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

Станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 нових випадків COVID-19. Країна стала 32 за кількістю заражень коронавірусом.

За час пандемії коронавірусну інфекцію підтвердили у 500 польських медпрацівників – з 18 тисяч. Натомість в Україні заразилися 3 тисячі 500 медиків.

Масове тестування українців на антитіла до COVID-19 можуть почати вже наступного тижня. Про це очільник МОЗ заявив під час наради щодо запобігання поширенню коронавірусу з президентом Зеленським.

"Слуги народу" вирішили провести так зване праймеріз і запропонувати виборцям визначити, кого президент має висунути на посаду мера Києва. Серед основних претендентів називають нардепа й бізнесмена Миколу Тищенка, колишнього директора "1+1" Олександра Ткаченка і одіозного посіпаку Коломойського Олександра Дубінського.

Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
Теги: Коронавірус в Україні Новини України Гроші Міністерство охорони здоров’я Метро Новини Києва Максим Степанов Віталій Кличко Коронавірус COVID-19 Гуд найт Юкрейн
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