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      Степанов наполягає на відкритті кримінальних справ щодо "фальсифікаторів" виборів

      60 Читать новость на русском
      Максим Степанов
      Максим Степанов / oda.odessa.gov.ua

      Губернатор Одеської області Максим Степанов жорстко відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців.

      Він закликав відкривати кримінальні справи, "якщо такі факти фіксуються в Одеській області". Про цей він заявив на брифінгу в ОДА, відповідаючи на питання журналістів.

      "Якщо подібна інформація є у будь-якого правоохоронного органу, я наполягаю – саме наполягаю – на відкритті кримінальних справ, розслідування та висновках за ними", – сказав Степанов.

      Глава Одеської облдержадміністрації додав, що він повністю згоден з громадськими активістами та міжнародними спостерігачами, які виступають за чистоту і прозорість виборів.

      "Речі, які мають назву "фальсифікації" або "скупка" – просто неприпустимі. Це бридко", – сказав Степанов.

      При цьому він зазначив, що не варто змішувати реальні фальсифікації з роботою обласних соціальних програм, які не мають нічого спільного з політичною складовою.

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      Теги: Новини політики Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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