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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Степанов відмовився залишати посаду голови Одеської ОДА

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      Степанов відмовився залишати посаду голови Одеської ОДА
      Степанов відмовився залишати посаду голови Одеської ОДА / dumskaya.net

      Відсторонений указом президента України від посади голови Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов відмовився залишати цю посаду. Він вважає, що указ є незаконним.

      Таку заяву зробив Максим Степанов під час брифінгу, пише "Думская".

      Читайте також: Порошенко відсторонив голову Одеської ОДА

      Напередодні Петро Порошенко відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації. Тимчасово головою ОДА працюватиме перший заступник Сергій Паращенко, згідно з іншим указом Порошенка.

      Голова Одеської ОДА перед вами, він жодних заяв не писав і не планує,
      – сказав Степанов.

      Він додав, що документ, який з'явився на сайті президента "не має нічого спільного з законодавством України". Степанов зазначив, що 5 квітня Порошенко особисто запропонував піти йому у відставку, однак він відхилив цю пропозицію.

      Він просто вийшов за (межі – ред. 24 канал) повноважень президента, визначених Конституцією,
      – заявив Максим Степанов.

      Максим Степанов про відсторонення з посади голови Одеської облдержадміністрації: дивіться відео

      Що відомо про Максима Степанова?Степанов був призначений на посаду голови Одеської ОДА в січні 2017 року. Цьому передувала відставка 7 листопада 2016 року Міхеіла Саакашвілі. До цього він п'ять років працював директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

      Що відомо про Сергія Паращенка?У 2005 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "правознавство". У 2010 році обраний депутатом Одеської облради по мажоритарному округу Арцизького району. У жовтні 2015 року обраний депутатом Одеської облради VII скликання. Керівник фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність". 11 березня 2019 року був призначений першим заступником голови Одеської ОДА.

       

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      Теги: Петро Порошенко Новини політики Новини України Максим Степанов Новини Одеси Законодавство
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