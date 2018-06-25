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Степанов взяв під контроль ситуацію в Білгород-Дністровському: мер залишається на посаді

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Максим Степанов
Максим Степанов

Одеський губернатор Максим Степанов врегулював скандальну ситуацію в Білгород-Дністровській міськраді, спричинену конфліктом між мером і депутатами від "Опозиційного блоку".

21 червня мер Аккермана Алла Гінак заявила про намір скласти повноваження. Глава Білгорода-Дністровського пояснила, що не може продовжувати працювати через деструктивну позицію міських депутатів, які входять до складу "Опозиційного блоку".

Близько трьох місяців депутати від "Опозиційного блоку" змушували мера міста Аллу Гінак покинути свій пост, "між тим, фактично блокуючи роботу самого органу і прийняття важливих рішень", – констатує Алла Гінак.

У понеділок, 25 червня, глава ОДА особисто поспілкувався з усіма сторонами конфлікту. В ході візиту голови обласної державної адміністрації Максима Степанова, Гінак змінила своє рішення.

На спільному засіданні, де були присутні також депутати і місцеві жителі, Максим Степанов переконав перейти до конструктиву і залишитися на посаді законно обраного міського голову.

"Я не мав права проігнорувати політичну кризу в Білгороді-Дністровському. Тут багато проблем, які необхідно вирішувати, і це робота як мера, так і депутатів. Тому необхідно шукати порозуміння. Упевнений, компроміс буде знайдений шляхом діалогу", – звернувся до присутніх губернатор Максим Степанов.

Коментуючи своє рішення Гінак зазначила: "Тисячі людей повірили в мене. Аккерманці телефонували і писали, що я не маю права зрадити місто і кидати його напризволяще".

Губернатор Одеської області Максим Степанов також запропонував провести повторні збори з депутатами та мером. Він готовий виступити "арбітром" у протистоянні для того, щоб місто мало можливість розвиватися.

Нагадаємо, Максим Степанов ініціював внесення Аккерманської фортеці, яка розташована в Білгород-Дністровському, до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Повний пакет документів обіцяють підготувати вже до 2019 року.

Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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