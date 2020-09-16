Стерненко про третій напад на себе: нападники просто до 2 години ночі гуляли в районі кіностудії
Одеський активіст Сергій Стерненко розповів, що під час третьої атаки на нього виконавці злочину за заздалегідь обумовленою командою побігли йому назустріч і напали. Нападники ж стверджують, що першим напав Стерненко, однак активіст це спростовує. Зокрема, каже, що навряд хотів напасти, якщо просто повертався додому з магазину, тримаючи за руку свою дівчину.
Як скоїли третій напад на Стерненка
Близько 5 годин нападники сиділи у дворі Стерненка і чекали, поки він повертатиметься додому. Олександр Подобєдов, якого сам активіст називає співорганізатором нападу, був у цей момент поруч. Про це Стерненко розповів в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу.
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І от, коли я повертався додому, то виконавці за заздалегідь обумовленою командою, там моргнуло авто фарами, побігли мені назустріч і напали,
– розповів Стерненко.
Він наголосив, що нападники стояли з такої сторони, де візуально неможливо було побачити активіста. Це означає, що мало бути ще зовнішнє спостереження – декілька людей в інших місцях.
Напад координували за допомогою GPS-трекерів
"Окрім того, у мене на авто в той момент висіло два GPS-трекери. Їх встановили, я даю 99 і 9 відсотків, працівники поліції. За допомогою цих GPS-трекерів координували напади. Тобто вони відслідковували, коли я приїжджаю додому", – запевнив активіст.
Момент нападу: версії Стерненка та ймовірних винуватців
Стерненко розповів, що в ніч третього нападу залишив авто не у себе під під'їздом, а в сусідньому дворі. Активіст йшов пішки, зайшов в супермаркет, а опісля повертався додому. Стерненко переконаний, що у цей момент за ним хтось стежив і дав команду напасти.
Коли цей напад відбувся, а я відбився від нього, Олександр Ісайкул – нападник, який зараз взагалі втік з України і, за інформацією з моїх джерел, переховується у Росії, – почав втікати. І втікав він неабияк,
– розповів Стерненко.
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Він додав, що за версією Ісайкула та ще одного нападника Івана Кузнєцова, чоловіки просто гуляли вночі у чужому місті без мобільних телефонів у житловому районі. Ісайкул та Кузнєцов стверджують, що Стерненко сам на них напав.
"При цьому виконавець навіть сам казав на слідчому експерименті: "Ну, я йшов і бачив, що йде хлопець, тримає дівчину за руку, а потім він на нас як нападе". Ну ти, мабуть, завжди, коли хочеш на когось напасти, будеш тримати свою дівчину за руку у цей момент. Просто під своїм під'їздом", – іронічно прокоментував Стерненко версію нападників.
Як після інциденту тікав Ісайкул
За словами Стерненка, Ісайкул почав втікати і зустрів двох працівників поліції біля слідчого управління Одещини. Один з них був без форми і запропонував Ісайкулу допомогу. Той відмовився, натомість перепитав, як пройти до кіностудії. Коли Ісайкул прямував туди, то зустрів ще одного поліцейського в формі і почав втікати, зрозумівши, що це теж правоохоронець. Тікав у бік кіностудії – і там йому вже інші люди, які просто побачили, що він поранений, викликали "швидку". Звідти його забрали.
В той же час, відповідно до показань співорганізатора Подобєдова і ще одного Посувайла, вони просто так до 2 години ночі гуляли в районі кіностудії. Просто так. Очевидно ж, що місце їхньої зустрічі було заздалегідь визначене. Вони домовилися, що після того, як на мене нападуть, зустрінуться там. Потім їх мали забрати і відвезти,
– розповів Стерненко.
Що відомо про напади на Стерненка і справу проти нього
- У 2018 році на Стерненка скоїли три напади. Вперше його побили битами. Правоохоронці винних так і не знайшли. Активіст попросив державну охорону, проте йому відмовили.
- Під час другого нападу в Стерненка вистрілили з пістолета. Куля була ґумовою і активіст вижив.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитись від нападників. При цьому він смертельно поранив одного зі зловмисників, а саме Кузнєцова. Активіст стверджує, що викликав нападнику "швидку", однак врятувати чоловіка не вдалося.
- Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві. Його взяли під цілодобовий домашній арешт, але згодом змінили запобіжний захід тільки на нічний домашній арешт.
- 31 серпня 2020 року відбувся вже четвертий напад на активіста. Двоє хлопців намагались облити його невідомою речовиною під судом в Одесі.
- Адвокати Стерненка вимагають розслідування саме третього нападу, в якому зараз судять саме активіста, а не нападників.
- На захист Стерненка виступають чимало активістів.