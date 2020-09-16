Одеський активіст Сергій Стерненко розповів, що під час третьої атаки на нього виконавці злочину за заздалегідь обумовленою командою побігли йому назустріч і напали. Нападники ж стверджують, що першим напав Стерненко, однак активіст це спростовує. Зокрема, каже, що навряд хотів напасти, якщо просто повертався додому з магазину, тримаючи за руку свою дівчину.

Як скоїли третій напад на Стерненка

Близько 5 годин нападники сиділи у дворі Стерненка і чекали, поки він повертатиметься додому. Олександр Подобєдов, якого сам активіст називає співорганізатором нападу, був у цей момент поруч. Про це Стерненко розповів в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу.

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І от, коли я повертався додому, то виконавці за заздалегідь обумовленою командою, там моргнуло авто фарами, побігли мені назустріч і напали,

– розповів Стерненко.

Він наголосив, що нападники стояли з такої сторони, де візуально неможливо було побачити активіста. Це означає, що мало бути ще зовнішнє спостереження – декілька людей в інших місцях.

Напад координували за допомогою GPS-трекерів

"Окрім того, у мене на авто в той момент висіло два GPS-трекери. Їх встановили, я даю 99 і 9 відсотків, працівники поліції. За допомогою цих GPS-трекерів координували напади. Тобто вони відслідковували, коли я приїжджаю додому", – запевнив активіст.

Момент нападу: версії Стерненка та ймовірних винуватців

Стерненко розповів, що в ніч третього нападу залишив авто не у себе під під'їздом, а в сусідньому дворі. Активіст йшов пішки, зайшов в супермаркет, а опісля повертався додому. Стерненко переконаний, що у цей момент за ним хтось стежив і дав команду напасти.

Коли цей напад відбувся, а я відбився від нього, Олександр Ісайкул – нападник, який зараз взагалі втік з України і, за інформацією з моїх джерел, переховується у Росії, – почав втікати. І втікав він неабияк,

– розповів Стерненко.

Зауважимо, що активіст раніше розповідав, що відбивався від атаки ножем, який йому вдалося вихопити в одного з нападників. Розмахував ним перед собою в темряві і міг поранити зловмисників.

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Він додав, що за версією Ісайкула та ще одного нападника Івана Кузнєцова, чоловіки просто гуляли вночі у чужому місті без мобільних телефонів у житловому районі. Ісайкул та Кузнєцов стверджують, що Стерненко сам на них напав.

"При цьому виконавець навіть сам казав на слідчому експерименті: "Ну, я йшов і бачив, що йде хлопець, тримає дівчину за руку, а потім він на нас як нападе". Ну ти, мабуть, завжди, коли хочеш на когось напасти, будеш тримати свою дівчину за руку у цей момент. Просто під своїм під'їздом", – іронічно прокоментував Стерненко версію нападників.

Як після інциденту тікав Ісайкул

За словами Стерненка, Ісайкул почав втікати і зустрів двох працівників поліції біля слідчого управління Одещини. Один з них був без форми і запропонував Ісайкулу допомогу. Той відмовився, натомість перепитав, як пройти до кіностудії. Коли Ісайкул прямував туди, то зустрів ще одного поліцейського в формі і почав втікати, зрозумівши, що це теж правоохоронець. Тікав у бік кіностудії – і там йому вже інші люди, які просто побачили, що він поранений, викликали "швидку". Звідти його забрали.

В той же час, відповідно до показань співорганізатора Подобєдова і ще одного Посувайла, вони просто так до 2 години ночі гуляли в районі кіностудії. Просто так. Очевидно ж, що місце їхньої зустрічі було заздалегідь визначене. Вони домовилися, що після того, як на мене нападуть, зустрінуться там. Потім їх мали забрати і відвезти,

– розповів Стерненко.

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