Стерненко підозрює замовника нападу на нього і одеських суддів у змові

Відомий громадський активіст Сергій Стерненко вважає, що замовник другого нападу на нього і судова колегія Приморського райсуду Одеси перебувають у змові, оскільки розгляд кримінальної справи вкотре затягується.

Про це Стерненко розповів в ексклюзивному коментарі 24 каналу з зали суду, передає кореспондент Катерина Петренко.

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З квітня 2018 року, відколи справу про другий напад на активіста передали до суду, процес затягують, переконаний Стерненко. Так, на перше засідання суду не змогли доставити підозрюваного, на другому чомусь не почали зачитувати обвинувальний акт і знову відклали засідання на 2 місяці.

Що інкримінують підозрюваному в нападі на Стерненка?

Замах на умисне вбивство з застосуванням зброї та зберігання вогнепальної зброї. Справу Стерненка щодо цього нападу виділили в ще окреме провадження, яке СБУ продовжує розслідувати – шукати організаторів, посередників та замовника.

Засідання 21 червня знову фактично не відбулось. Адвокат підозрюваного не з'явився, не могли знайти перекладача, тож учасники судового процесу чекали майже 2 години, поки з'явиться інший перекладач.

Все ж на цьому засіданні підозрюваному продовжили термін тримання під вартою на 2 місяці і відклали розгляд справи на 2 місяці. Тому, якщо на наступному судовому засіданні у серпні підозрюваному не продовжать тримання під вартою, він автоматично вийде на волю, пояснив активіст.

Я бачу, що йде затягування по цьому кримінальному провадженню. Можливо, це пов'язано з впливом замовника на одеських суддів. Вони можуть перебувати у змові,

– вважає Стерненко.



Засідання суду у справі про другий напад на Стерненка / Фото Катерини Петренко (24 канал)

Що відомо про підозрюваного в нападі на Стерненка?

Активіст також повідомив, що у справі другого нападу на нього єдиний затриманий – Абзал Баймукашев. Це уродженець Казахстану, який у 2003 році набув українського громадянства. Раніше був двічі засуджений за особливо тяжкий злочин. Відсидів у в’язниці 4,5 роки за участь у розбійному нападі і за так званим законом Савченко вийшов на волю. Через півроку, 1 травня, Баймукашев напав на Стерненка, вистріливши йому в потилицю із пістолета гумовою кулею. Затриманий не дає жодних свідчень.

Він (Баймукашев) – єдиний затриманий по справах усіх нападів на мене, і затриманий мною особисто. То я так розумію, якби я його не затримав, він би теж не сидів,

– сказав Стерненко.

Він розповів, що щодо Баймукашева зібрані всі докази. Він був затриманий безпосередньо після нападу на Стерненка разом з пістолетом, гільзами і кулями. Є багато свідків.

"Йому однозначно загрожує обвинувальний вирок: покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. І мені здається, що судді умисно затягують розгляд справи, можливо вони на щось чекають", – сказав Стерненко.

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Дивіться відеокоментар Стерненка щодо справи про напад на нього:

Що відомо про напади на Стерненка?

На Стерненка скоїли 3 напади за 2018 рік. Так, 7 лютого біля помешкання активіста на нього накинувся невідомий та побив його. Стерненко переконаний, що це була помста за його активну громадську позицію зі сторони міського голови Одеси Геннадія Труханова.

1 травня у Стерненка стріляли. Нападник вистрілив з пістолета ззаду у шию активіста. А потім, під час затримання, зловмисник стріляв по свідках інциденту. Дівчина активіста переконана, що нападник цілився точно у Стерненка.

Третій напад на активіста скоїли 2 невідомих у ніч проти 25 травня. Стерненко зумів захистити себе та завдав смертельного удару одному з нападників. Іншому зловмиснику вдалося втекти.