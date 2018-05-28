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Стерненко вимагає перенести з Одеси до іншого міста розслідування справи про напад на нього

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Стерненко закликав змінити підслідність провадження щодо замаху на нього
Стерненко закликав змінити підслідність провадження щодо замаху на нього / Скріншот з відео

Одеський активіст, екс-голова міського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко з лікарняного ліжка у київській медустанові озвучив вимогу змінити підслідність третього провадження щодо замаху на нього.

Про це свідчить відеозвернення Стерненка, опубліковане на його Facebook-сторінці.

"Вимагаю змінити підслідність останнього провадження по замаху на мене", – мовиться у підписі до відео.

Зазначимо, що Стерненко, на якого було скоєно напад, після раптової виписки з одеської лікарні був доставлений і наразі перебуває в одній з лікарень Києва.

Лежачи на лікарняному ліжку під крапельницею, активіст розповів, що розслідування замаху на вбивство проводить Головне слідче управління Нацполіції в Одеській області, а процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.

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Але ті, хто слідкував за новинами з Одеси, знають, що у мене із облпрокурором і з головним поліцейським триваючий конфлікт. Пов'язаний він з моєю участю в акції протесту заради захисту від забудови Літнього театру міста. Якщо прокурор Жученко просто дозволяв собі порушувати презумпцію невинуватості, і мене звинуватили в тому, чого я не робив, то генерал поліції Головін є фігурантом цієї справи. У тому провадженні, де я маю статус підозрюваного, він – постраждалий,
– наголосив Стерненко.

Відтак, активіст попросив передати матеріали досудового розслідування до будь-якого іншого регіону України, крім Одеси.

Нагадаємо, вночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. Чоловік зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти.

Згодом зловмисника Олександра Ісайкула затримали та оголосили про підозру у скоєнні злочину, проте невдовзі чоловіка відпустили і він має статус свідка у справі.

Хто такий Сергій Стерненко? Український громадський діяч, екс-член "Проводу" та екс-очільник одеського обласного осереку "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берія"), активний учасник Революції Гідності, один із засновників "Народної люстрації". Стерненко постійно критикує місцеву владу Одеси та бореться проти незаконних забудов у місті, а також проти виступів українських зірок, що гастролюють Росією.

Теги: Новини України Новини Одеси Сергій Стерненко Розслідування Поліція
Джерело: 24 Канал
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