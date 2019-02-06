Стеження за журналісткою в Одесі: поліція відреагувала на заяву активістки

Журналістка Катерина Маденс заявила, що вже близько місяця щодня за нею стежать. Поліція Одеси проводить перевірку стосовно її заяви.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало сказав, що наразі правоохоронці не отримували заяви від журналістки, однак відреагували на повідомлення у ЗМІ, пише "Українська правда".

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Речник поліції заявив, що цей факт уже зареєстрували у встановленому законом порядку в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Тож поліція Одеси проводить перевірку, в ході якої з’ясує всі обставини. Після цього за словами Тракала, буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

Якщо інформація підтвердиться, то будемо вирішувати питання про внесення відомостей до ЄРДР та буде надана відповідна правова кваліфікація цій події,

– додав він.

Журналістка Катерина Маденс заявила, що за нею почали стежити після того, як вона опублікувала допис на Facebook-сторінці. Громадські активісти нагадали, що Катерина Гандзюк почала помічати, що за нею стежать як мінімум за півроку до нападу.

Що відомо про Катерину Маденс? Журналістка пише про корупцію в органах влади в Одесі та безпосередньо про мера Труханова і його “бізнес-партнера” Володимира Галантерника. Разом зі своїм чоловіком Катерина багато працювала і писала, зокрема, і про замах на активіста Олега Михайлика.