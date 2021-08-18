Про це повідомили 18 серпня. Відомо, що молодий чоловік навмисно оселився в Одесі, аби займатися збутом наркотиків.

До теми В Одесі КОРД затримав продавця квітів: він наркоторговець – відео

Наркотики вилучили

21-річний хлопець створив в одному з телефонних месенджерів канал для збуту наркотиків. Там він продавав амфетамін, канабіс та МДМА (різновид амфетаміну). Він успішно робив це шляхом "закладок". Гроші за товар отримував в електронному вигляді.

За наркоторговцем правоохоронці стежили кілька місяців. Вони документували про збут наркотиків. Правоохоронці обшукали житло молодика і вилучили заборонені речовини. Також конфіскували пакети, мобільні телефони з адресами клієнтів та закладок, банківські картки, чеки, гроші.



В Одесі продавець квітів виявився наркоторговцем / Фото Нацполіції Одещини

Що загрожує зловмисникові

Молодому чоловікові наразі готують підозру через повторний збут наркотиків. Йому може загрожувати позбавлення волі від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

До вилучення доказів долучилися спецпідрозділи КОРД та ТОР. За хлопцем стежили слідчі Нацполіції Одещини із супроводом Управління боротьби з наркозлочинністю під керівництвом прокуратури.

В Одесі поліція затримала наркоторговця: дивіться відео

Наркоторговець і продавець квітів: що відомо