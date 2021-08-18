Стежили за ним кілька місяців, – поліція про наркоторговця, що продавав квіти в Одесі
Джерело:Нацполіція Одещини
В Одесі поліцейські затримали 21-річного луганчанина, який торгував і квітами, і наркотиками в Одесі. Відомо, що він створив кілька каналів для продажу наркотиків. Гроші він отримував на електронні гаманці.
Про це повідомили 18 серпня. Відомо, що молодий чоловік навмисно оселився в Одесі, аби займатися збутом наркотиків.
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Наркотики вилучили
21-річний хлопець створив в одному з телефонних месенджерів канал для збуту наркотиків. Там він продавав амфетамін, канабіс та МДМА (різновид амфетаміну). Він успішно робив це шляхом "закладок". Гроші за товар отримував в електронному вигляді.
За наркоторговцем правоохоронці стежили кілька місяців. Вони документували про збут наркотиків. Правоохоронці обшукали житло молодика і вилучили заборонені речовини. Також конфіскували пакети, мобільні телефони з адресами клієнтів та закладок, банківські картки, чеки, гроші.
В Одесі продавець квітів виявився наркоторговцем / Фото Нацполіції Одещини
Що загрожує зловмисникові
Молодому чоловікові наразі готують підозру через повторний збут наркотиків. Йому може загрожувати позбавлення волі від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
До вилучення доказів долучилися спецпідрозділи КОРД та ТОР. За хлопцем стежили слідчі Нацполіції Одещини із супроводом Управління боротьби з наркозлочинністю під керівництвом прокуратури.
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Наркоторговець і продавець квітів: що відомо
- В Одесі на розі вулиць Канатної та Успенської КОРД затримав продавця квітів.
- ЗМІ повідомили, що він торгував наркотиками. У нього вилучили невідомий згорток.
- Очевидці розповіли, що спецпризначенці завчасно прийшли до молодика на роботу.
- Була ще одна версія щодо затримання. Подейкували, що хлопець не мав дозволу на продаж квітів.