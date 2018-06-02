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"Стежками Франка": у Києві нагородили творчих школярів

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У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу "Стежками Франка" / фото – Міжнародний фонд Івана Франка

1 червня біля погруддя Івана Франка у Києві відбулося нагородження переможців Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу "Стежками Каменяра".

Про це повідомили у Міжнародному фонді Івана Франка.

У цьогорічному конкурсі взяли участь 1811 школярів з усіх регіонів України.

Журі конкурсу оцінювало роботи у чотирьох номінаціях – "Проза", "Поезія", "Драматургія", "Найкраща ілюстрація до творів Івана Франка" – у двох вікових категорія: 6-11 років та 12-16 років відповідно. Організатори конкурсу відзначили не тільки високий художній рівень робіт, але й особливу позитивну енергетику дитячих творінь.

8 переможців конкурсу (по два переможці в кожній номінації) отримали дипломи та цінні подарунки.


У конкурсі взяли участь – 1811 школярів зі всієї України

За підсумками конкурсу, у номінації "Драматургія": у віковій категорії 6-11 років перемогла робота Морозан Марії "Свято мови" (Одеська область, місто Кілія); у віковій категорії 12-16 років перемогу здобула п’єса Гузелик Андріани "Диво-скринька" (Тернопільська область, місто Теребовля).

У номінації "Поезія": у віковій категорії 6-11 років найбільшу кількість голосів журі здобула робота Усенко Маргарити "З Україною в серці" (Суми); у віковій категорії 12-16 років перемогла поезія Дорошенко Анастасії "Чорна чайка" (Чернігівська область, місто Прилуки).

У номінації "Проза": у віковій категорії 6-11 років, за рішенням журі, перемогла казка Бадири Анни "Фарбований лис" (Волинська область місто Ковель); у віковій категорії 12-16 років перемогла робота Яненко Вікторії "Герої не вмирають!" (Полтавська область, місто Кременчук).

Номінація "Найкраща ілюстрація до творів Івана Франка": у віковій категорії 6-11 років перемогла робота "Фарбований лис" за авторства Кондрин Аліни (Івано-Франківська область, місто Долина); у віковій категорії 12-16 років перемогла картина Головатюк Ольги під назвою "Боротьба за життя" (Київська область, село Шпитьки).

Окремі нагороди від онука Івана Франка – Роланда Франка – отримали Касянчук Надія за поезію"Рядками нічної метушні" (місто Тернопіль), Чухліб Максим за прозу "Син народу, що вгору йде!" (місто Львів), Зіньківський Дмитро "Непоборимий син землі!" (Луганська область, село Зориківка).


Нагородження талановитих школярів відбулося біля погруддя Франка у Києві

Своєю чергою, організатори конкурсу вислови свою вдячність меценатам – голові "Фонду 3000" Катерині Ющенко та Віталію Романчукевичу, голові Правління "Індустріал Банк", які підтримали цей учнівський конкурс.

Також, від Міністерства освіти і науки України були нагороджені відзнаками члени журі та вчителі-наставники.

Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс "Стежками Каменяра" було організовано Міжнародним фондом Івана Франка, Міністерством освіти і науки України та ГО "Львівське товариство" у Києві. Цього року конкурс проводився вперше і мав на меті посилити творчу мотивацію у вивченні учнями закладів загальної середньої освіти творчості Івана Франка через створення літературно-мистецьких творів у різних жанрах, у яких працював Іван Франко,а також дослідити його літературну спадщину, наукову, культурологічну та громадську діяльність.

Теги: Новини України Новини Києва Новини культури Освіта
Джерело: 24 канал
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