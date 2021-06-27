Стихія обвалилася на Одесу: місто біля моря пішло під воду– відео

Сильна злива увечері 26 червня дісталася й Одеси. У підсумку місто поплило в прямому сенсі цього слова. Крім того, через негоду кілька літаків не змогли приземлитися.

Дощ розпочався приблизно о 21:00. А коли вже потемніло, над містом почали з'являтися блискавки. Також у деяких районах ішов град.

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Наслідки суботньої негоди в Одесі: що відомо

Внаслідок зливи серйозно затопила елітний прибережний район Аркадія. Як видно з оприлюднених у мережі кадрів, тутешні вулиці та сходи перетворилися на гірські річки.

Одеська Аркадія пішла під воду після зливи 26 червня: відео

Окрім зливи, по місту також вдарила гроза та на небі почали з'являтися блискавки. За даними місцевих телеграм-каналів, у межах хвилин їх можна було одночасно спостерігати в різних районах Одеси.

Блискавка в Одесі ввечері 26 червня: дивіться відео

У підсумку зникло світло на усьому узбережжі. Окрім Аркадії, під воду ще пішли Ільфа та Петрова, Вільямса, Балківська та проспект Небесної Сотні. А в нещодавно збудованому житловому комплексі "27 перлина" басейн утворився прямо в одному з під'їздів.

Озера на вулицях Одеси: дивіться відео

Затопило під'їзд у ЖК "27 перлина": відео

Відео потопу на Ільфа та Петрова

За інформацією видання "Думская" через негоду ввечері перестав ходити громадський транспорт. Водночас служби таксі суттєво підняли ціни.

Журналісти припускають: причиною потопу стало те, що комунальники не чистять дощову каналізацію.

Негода в Одесі 26 червня / Фото видання "Думская", телеграм-каналів "Одесса INFO", "Одесса как она есть", "Х**** Одесса"

Через грозу не змогли приземлитися літаки

За даними видання "Думская", через негоду в Одесі не змогли сісти одразу 4 рейси. Мовиться про літаки авіакомпаній:

SkyUp (зі столиці Криту Іракліона),

МАУ (з бельгійського Остенде),

Ryanair (із Вроцлава),

Turkish Airlines (зі Стамбула).

У підсумку судна SkyUp, МАУ і Turkish Airlines сіли в молдовському Кишиневі, а Ryanair – у румунській Констанці. Щоправда, в Одесі все ж зуміли успішно приземлитися борт МАУ з Борисполя і чартерний рейс з Коломбо (Шрі-Ланка).



Через негоду кільком літакам довелося кружляти над Одесою / Скриншот видання "Думская"

Злива залишила Кілію без світла та води

Окрім самої Одеси, сильна злива накрила ще й південь області. Щоправда, стихії вдарила по тій частині Одещини трохи раніше.

Внаслідок негоди, без електрики та водопостачання залишилося місто Кілія. Про це у фейсбуці повідомив, тамтешній міський голова В’ячеслав Чернявський.

За словами чиновника, в місті випала понаднормова кількість опадів. Однак, ситуація ускладнилася тим, що насосні станції міста не можуть подавати воду, натомість ті насоси, які її відкачують, не можуть упоратися зі скидами.

Заповнено всі резервуари та йдуть розливи стоків. Є можливість затоплення насосів у зв’язку з цією ситуацією!

– підкреслив Чернявський.

Ближче до півночі 27 червня рятувальникам і комунальникам вдалося ліквідувати частину наслідків негоди. Зокрема, відкачали воду з частини підстанцій. Тому частково вдалося відновити електропостачання.

Через негоду сильно затопило Кілію на півдні Одещини / Фото В’ячеслава Чернявського