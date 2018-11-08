Стиль не знає віку: Крістіан Лубутен випустить нову колекцію для дітей

Другу капсулу туфель для найменших клієнтів французький дизайнер планує випустити вже в колекції весна-літо 2019. Вперше дитяче взуття він представив осінню 2017 року.

Крістіан Лубутен вже давно підкорив серця усіх жінок, адже його туфлі – це витвір мистецтва, в яке вкладено багато любові. Всі знають про культові жіночі туфлі з червоною підошвою та на високих підборах. Але те, що він створюватиме маленькі туфельки зовсім іншого формату, для всіх було сюрпризом.

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Після співпраці з Гвінет Пелтроу, з якою вони створили першу лімітовану колекцію, його спіткав неабиякий успіх. В одному з інтерв’ю Крістіан зізнався, що створення такого взуття було для нього справжньою проблемою, адже йому притаманна зовсім інша конструкція.

У новій капсулі туфельки будуть універсального розміру. Дівчатка віком 6-9 місяців зможуть похизуватись взуттям від славнозвісного бренду. Крістіан представить туфлі в трьох варіантах: кольоровий яскравий принт, чорно-біле графіті та червоний атлас.



Туфлі Крістіан Лубутен для маленьких дівчаток

Фото: us.christianlouboutin.com