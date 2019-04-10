"Стиль собачки вам, а не закони": під час засідання Ради нардепи робили фото у масках песиків
Двоє депутатів із партії "Батьківщина" вирішили не нудитися на пленарному засіданні Верховної Ради, а використати час "з користю" та зробити кілька селфі для Instagram у масках песиків.
Йдеться про голова підкомітету з питань енергозбереження й енергоефективності комітету паралменту з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олексія Рябчина та члена парламентського комітету з питань транспорту Сергія Євтушка, пише Цензор.НЕТ.
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Нардепи роблять селфі у масках песиків у Раді: фото
Те, що світлини "депутатської діяльності" розлетілись у ЗМІ, Рябчин вирішив, на його погляд, дотепно прокоментувати.
Такий у нас зараз порядок денний в країні – собачки, аналізи, секс, наркотики і рок-н-рол...
– написав він.
Та нудно у парламенті, очевидно, не тільки "бютівцям". Днем раніше, 9 квітня, лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін також вирішив зробити кілька пам'ятних селфі з парламенту. Хіба, не так вибагливо. Відповідні кадри з'явились на "Інфотаб".
Каплін робить селфі у Раді
А от "свободівець" Олександр Марченко вирішив перевірити, що доброго з'явилось у YouTube.
Марченко дивиться відео з YouTube у Раді
А от що нардеп з БПП Ігор Побер показував на телефоні Віктору Пинзенику – залишиться таємницею.
Побер та Пинзеник