"Стиль собачки вам, а не закони": під час засідання Ради нардепи робили фото у масках песиків

Двоє депутатів із партії "Батьківщина" вирішили не нудитися на пленарному засіданні Верховної Ради, а використати час "з користю" та зробити кілька селфі для Instagram у масках песиків.

Йдеться про голова підкомітету з питань енергозбереження й енергоефективності комітету паралменту з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олексія Рябчина та члена парламентського комітету з питань транспорту Сергія Євтушка, пише Цензор.НЕТ.

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Нардепи роблять селфі у масках песиків у Раді: фото

Те, що світлини "депутатської діяльності" розлетілись у ЗМІ, Рябчин вирішив, на його погляд, дотепно прокоментувати.

Такий у нас зараз порядок денний в країні – собачки, аналізи, секс, наркотики і рок-н-рол...

– написав він.

Та нудно у парламенті, очевидно, не тільки "бютівцям". Днем раніше, 9 квітня, лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін також вирішив зробити кілька пам'ятних селфі з парламенту. Хіба, не так вибагливо. Відповідні кадри з'явились на "Інфотаб".



Каплін робить селфі у Раді

А от "свободівець" Олександр Марченко вирішив перевірити, що доброго з'явилось у YouTube.



Марченко дивиться відео з YouTube у Раді

А от що нардеп з БПП Ігор Побер показував на телефоні Віктору Пинзенику – залишиться таємницею.



Побер та Пинзеник