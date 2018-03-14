Стилісти розповіли, яка річ повинна бути в гардеробі кожної жінки

Модні експерти стверджують: щоб бути модницею, не потрібно скуповувати всі трендові речі. Варто обрати всього лише одну річ, яка зробить жінку головною героїнею стрітстайл-моди.

У весняному тренді 2018 року така річ – подовжений піджак в смужку, який був дуже популярним у 1980-их роках, передає Elle.

Читайте також: Пишнотіла модель Ешлі Грем похизувалась елегантним вбранням: чарівні фото

Картатий піджак – це незамінна та універсальна річ в гардеробі. Його можна поєднати з білосніжними сорочками та штанами прямого крою, що буде дивитись стильно як для офісного вбрання, так і для прогулянки, чи зустрічі з друзями. Окрім цього, піджак можна скомбінувати з водолазками та шкіряними спідницями. Такий образ можна використати для зустрічі з коханим, радять стилісти.

За словами експертів з моди, подовжений картатий піджак можна доповнити широким ременем. Такий аксесуар допоможе створити розкішний "лук" для наймодніших вечірок. Такий образ приміряла відома дизайнерка К'яра Ферраньї.

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 12 Лют 2018 р. о 1:45 PST

У весняних колекціях популярних брендів Gucci, Balmain, Dries van Noten, Miu Miu та Balenciaga картатий піджак засвітився по-різному. На думку провідних стилістів, це вбрання може додати унікальності та стилю будь-якій жінці. Порадами дизайнерів вже скористались моделі Джіджі Хадід та Емілі Ратажковскі.



Емілі Ратажковскі в стильному картатому піджаку