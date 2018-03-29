Стилісти поглузували з вбрання Вікторії Бекхем: фото

Знаменита британська співачка та модельєр Вікторія Бекхем завжди вражає своїм вбранням. Однак стилісти добряче поглузували з нещодавнього "луку" зірки.

Дизайнер вбрала картату сукню з власної колекції Pre-Fall 2018, передає The Daily Mail.

Нове вбрання Вікторія Бекхем засвітила на виставці Мартіна Марієлла, яка пройшла в Музеї мистецтв у Парижі. 43-річна співачка вбрала картате плаття з різними відтінками пурпурового кольору. Образ зірка доповнила чоботами на підборах та сумочкою під колір сукні.

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Вбрання підкреслило струнку талію Вікторії Бекхем, однак виглядало більш буденно, аніж вишукано. Окрім цього, стилісти порівняли модний "лук" зірки з картатою сумкою, яка була колись дуже популярною. Експерти припустили, що саме з цього аксесуару дизайнер запозичила кольори.



Образ Вікторії Бекхем