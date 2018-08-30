"Стільки низькопробного г*вна": Добкін грубо висловився про українську музику

Скандальний народний депутат Михайло Добкін грубо висловився на адресу української музики, намагаючись розкритикувати роботу мовних квот у радіоефірах. Своїми словами політик розлютив користувачів соцмереж.

Свою заяву про українську музику Добкін опублікував у Twitter.

"Їду по трасі в машині. Слухаю радіо. Стільки низькопробного г*вна, що звучить з колонок за мовною квотою, я ще не чув! Причому і по музиці, і за виконанню. Засилля чортів і когутів! Де поділися нормальні українські музиканти і виконавці?! Звідки взявся весь цей непотріб?!", – мовиться у дописі політика.

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Еду по трассе в машине. Слушаю радио. Столько низкопробного говна, звучащего из колонок по мовной квоте я ещё не слышал!

Причём и по музыке и по исполнению. Засилье чертей и кугутов! Где делись нормальные украинские музыканты и исполнители?! Откуда взялся весь этот непотреб?! — Добкин Михаил (@mdobkin) 28 августа 2018 г.

Така заява Добкіна неабияк розлютила інтернет-юзерів.

Це ти, Міня, какцапський непотріб, а українська музика навпаки віджила після того, як з ефіру забрали все це мскльське гімно, яке туди ротом занесла ваша Альона Бандарєнка. Слава нації, Допа! — Video History (@histmov23) 29 августа 2018 г.

непотріб це твоє друге ім'я — ГО Порохокідзе (@pIebeian) 29 августа 2018 г.

Незрозуміло що заважає вам переїхати у сусідню країну, де ваші улюблені берьозки та кіркорови, і припинити мучити себе і нас цим плачем, переповненим комплексом меншовартості. Малоросії тут більше не буде, он навіть ваш недавній друг Кернес це збагнув — Львівський батяр (@KarpenkoBatjar) 29 августа 2018 г.