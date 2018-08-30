"Стільки низькопробного г*вна": Добкін грубо висловився про українську музику
Скандальний народний депутат Михайло Добкін грубо висловився на адресу української музики, намагаючись розкритикувати роботу мовних квот у радіоефірах. Своїми словами політик розлютив користувачів соцмереж.
Свою заяву про українську музику Добкін опублікував у Twitter.
"Їду по трасі в машині. Слухаю радіо. Стільки низькопробного г*вна, що звучить з колонок за мовною квотою, я ще не чув! Причому і по музиці, і за виконанню. Засилля чортів і когутів! Де поділися нормальні українські музиканти і виконавці?! Звідки взявся весь цей непотріб?!", – мовиться у дописі політика.
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Така заява Добкіна неабияк розлютила інтернет-юзерів.
Джерело: 24 канал
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