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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Скільки росіян переконані, що РФ є лідером в освоєнні космосу: неочікувані дані

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Коли 6 лютого Space X здійснили історичний запуск важкого ракетоносія, цій події перша кнопка російського пульта присвятила рівно 50 секунд ефіру. Ні словом не згадавши про червону машину для червоної планети. Зате дуже майстерно приплели Міжнародну Космічну Станцію.

Тому нічого дивно, що для пересічного росіянина слово "Фелкон" швидше асоціюється не з ракетами, а з флаконом. Ну більш, знайоме слово. 61 % – стільки росіян переконані, що Російська Федерація – на даний момент є лідером в освоєнні космосу.

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За останню п'ятирічку цей показник зріс майже удвічі. При цьому лише кожен восьмий визнав Сполучені Штати лідером космічної галузі.

62% відсотків росіян ніколи не чули про лютневий запуск Ілоном Маском Falcon Heavy І лише 2% спостерігали за прямою трансляцією запуску у відкритий космос Tesla Roadster.



Першого лютого "Роскосмосу" лише із третьої спроби вдалось запустити ракету із космодрому "Васточний", провівши перед тим молебень.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" – дивіться тут.

Теги: Новини Росії статистика
Джерело: 24 Канал
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