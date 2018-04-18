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Стильна Меган Маркл і принц Гаррі відвідали молодіжний форум: фото

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

До весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл залишається трохи більше місяця – святкова церемонія запланована на 19 травня. Тим часом наречені продовжують з’являтися на офіційних заходах.

18 квітня Меган та Гаррі відвідали молодіжний форум Співдружності націй (Commonwealth Youth Forum), який проходить в лондонському Конференц-центрі.

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Пара зустрілася з учасниками форуму та поспілкувалася з організаторами та журналістами.

36-річна Меган обрала для заходу монохромний образ: сукню молочного кольору в тонку смужку від бренду Altuzarra. Поверх сукні вона накинула на плечі чорний піджак Camilla and Marc та клатч Orton через плече, Маркл традиційно взула туфлі на шпильках, цього разу від Tamara Mellon.

Вигляд принца Гаррі також був класичний: біла сорочка, чорні штани та чорна краватка і сірій піджак.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: Daily Mail
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