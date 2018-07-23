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Стильна Меланія Трамп у смугастій сорочці-сукні вирушила у поїздку з чоловіком: фото

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Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Фото з відкритих джерел

Перша леді США Меланія Трамп разом з чоловіком, президентом США Дональдом Трампом вирушили у чергову робочу поїздку.

Для виходу перша леді США Меланія Трамп одягнула темно-синю довгу сукню-сорочку у смужку на ґудзиках від Ralph Lauren. Талію Меланії підкреслював легкий пояс з тканини.

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Меланія обрала такого ж відтінку замшеві туфлі на підборах з колекції Manolo Blahnik

Образ Меланії Трамп доповнили сонцезахисні квадратні окуляри і традиційна для неї укладка.

 

Нагадаємо, мережу здивував вираз обличчя Меланії Трамп після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Спершу Меланія виглядала дуже впевнено та люб'язно, але одразу після привітання та короткої розмови її обличчя різко змінило емоції: жінка виглядала перелякано.

Теги: LifeStyle Новини США Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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