Стильна Меланія Трамп у смугастій сорочці-сукні вирушила у поїздку з чоловіком: фото
Перша леді США Меланія Трамп разом з чоловіком, президентом США Дональдом Трампом вирушили у чергову робочу поїздку.
Для виходу перша леді США Меланія Трамп одягнула темно-синю довгу сукню-сорочку у смужку на ґудзиках від Ralph Lauren. Талію Меланії підкреслював легкий пояс з тканини.
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Образ Меланії Трамп доповнили сонцезахисні квадратні окуляри і традиційна для неї укладка.
Нагадаємо, мережу здивував вираз обличчя Меланії Трамп після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Спершу Меланія виглядала дуже впевнено та люб'язно, але одразу після привітання та короткої розмови її обличчя різко змінило емоції: жінка виглядала перелякано.