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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стильні короткі стрижки на прикладі знаменитостей: фото

2768 Читать новость на русском
Наймодніші короткі стрижки
Наймодніші короткі стрижки / vogue.fr

Цієї осені однією з наймодніших зачісок є коротка та лаконічна стрижка. Якщо ви зважилися на зміну іміджу, спробуйте стильні стрижки як мікрокаре, піксі та гаврош.

Короткі зачіски носили найвідоміші жінки ХХ століття: Твіггі, Одрі Хепберн, принцеса Діана, Агнесс Дін, Лінда Євангеліста та інші.

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Дивіться далі ідеї коротких стрижок на прикладі знаменитостей.

Принцеса Діана

Принцеса Діана

Одрі Хепберн

Одрі Хепберн

Одрі Хепберн

Агнес Дейн

Лінда Євангеліста

Лінда Євангеліста

Мерилін Монро

Міа Ферроу

Крісті Тарлінгтон

Твіггі

Твіггі

Твіггі

Камерон Діас

Вайнона Райдер

Холлі Беррі

Джин Сіберг

Кері Малліган

Теги: LifeStyle Голлівуд Краса
Джерело: vogue.fr
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