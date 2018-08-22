Стильні короткі стрижки на прикладі знаменитостей: фото

Цієї осені однією з наймодніших зачісок є коротка та лаконічна стрижка. Якщо ви зважилися на зміну іміджу, спробуйте стильні стрижки як мікрокаре, піксі та гаврош.

Короткі зачіски носили найвідоміші жінки ХХ століття: Твіггі, Одрі Хепберн, принцеса Діана, Агнесс Дін, Лінда Євангеліста та інші. Читайте також: 6 стильних образів принцеси Діани у джинсах, які досі актуальні: фото Дивіться далі ідеї коротких стрижок на прикладі знаменитостей. Принцеса Діана Принцеса Діана Одрі Хепберн Одрі Хепберн Одрі Хепберн Агнес Дейн Лінда Євангеліста Лінда Євангеліста Мерилін Монро Міа Ферроу Крісті Тарлінгтон Твіггі Твіггі Твіггі Камерон Діас Вайнона Райдер Холлі Беррі Джин Сіберг Кері Малліган