14:50
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, 24 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Стимули, а не покарання: Зеленський збирається ретельно проаналізувати новий закон про мову

      1234 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Лідер президентських виборів Володимир Зеленський відреагував на ухвалений парламентом законопроект про функціонування державної мови в Україні. Так, майбутній президент заявив: як тільки вступить на пост глави держави, ретельно проаналізує прийнятий Радою закон.

      Верховна Рада 278 голосами підтримала законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Цей закон змінить мовну політику та умови її реалізації в країні. Зокрема, за порушення норм закону передбачені адміністративні покарання.

      Читайте також: Хто не проголосував за закон про державну мову: список

      На прийняття Радою цього історичного закону вже відреагував переможець президентських виборів Володимир Зеленський. Він не привітав українців із ухваленим рішенням, а лише пообіцяв ретельно проаналізувати документ.

      Важко спрогнозувати наслідки ухвалення цього закону – остаточний його текст, з урахуванням усіх поправок, наразі недоступний. Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян,
      – наголосив Зеленський нf своїй Facebook-сторінці.

      Окрім того, він зауважив, що наразі питання полягає у методах, за допомогою яких українську мову узаконюють в країні.

      "Моя принципова позиція – держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань, ускладненням бюрократичних процедур, множенням кількості чиновників замість їхнього скорочення", – додав він.

      За словами Зеленського, законопроект про державну мову розглядався під час виборчого циклу, що зробило його заручником політичної риторики.

      "Закон був ухвалений без попереднього достатньо широкого обговорення із громадськістю. До проекту закону було внесено понад 2 тисячі поправок, що свідчить про відсутність згоди щодо окремих його положень навіть у Верховній Раді", – зробив висновок Зеленський.

      Що змінює новий закон про мову? Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.

      мова закон про мову
      Новий закон про мову: що він передбачає

      blog_ava
      Рада проголосувала за закон про державну мову в Україні
      сьогодні
      62479
      Теги: Законодавство мовне питання Верховна Рада Володимир Зеленський Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про українську мову: що пишуть про нього користувачі соцмереж
      сьогодні , 13:26 Закон про українську мову: що пишуть про нього користувачі соцмереж
      1058
      Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
      сьогодні , 12:30 Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
      Олена Булан 2509
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні , 12:20 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      1 92993
      Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці
      сьогодні , 12:13 Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці
      3716
      Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      сьогодні , 12:02 Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      Злой Одессит 1626
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук