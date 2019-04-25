Стимули, а не покарання: Зеленський збирається ретельно проаналізувати новий закон про мову

Лідер президентських виборів Володимир Зеленський відреагував на ухвалений парламентом законопроект про функціонування державної мови в Україні. Так, майбутній президент заявив: як тільки вступить на пост глави держави, ретельно проаналізує прийнятий Радою закон.

Верховна Рада 278 голосами підтримала законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Цей закон змінить мовну політику та умови її реалізації в країні. Зокрема, за порушення норм закону передбачені адміністративні покарання.

Читайте також: Хто не проголосував за закон про державну мову: список

На прийняття Радою цього історичного закону вже відреагував переможець президентських виборів Володимир Зеленський. Він не привітав українців із ухваленим рішенням, а лише пообіцяв ретельно проаналізувати документ.

Важко спрогнозувати наслідки ухвалення цього закону – остаточний його текст, з урахуванням усіх поправок, наразі недоступний. Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян,

– наголосив Зеленський нf своїй Facebook-сторінці.

Окрім того, він зауважив, що наразі питання полягає у методах, за допомогою яких українську мову узаконюють в країні.

"Моя принципова позиція – держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань, ускладненням бюрократичних процедур, множенням кількості чиновників замість їхнього скорочення", – додав він.

За словами Зеленського, законопроект про державну мову розглядався під час виборчого циклу, що зробило його заручником політичної риторики.

"Закон був ухвалений без попереднього достатньо широкого обговорення із громадськістю. До проекту закону було внесено понад 2 тисячі поправок, що свідчить про відсутність згоди щодо окремих його положень навіть у Верховній Раді", – зробив висновок Зеленський.

Що змінює новий закон про мову? Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.





Новий закон про мову: що він передбачає