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      Стіна на кордоні між Україною та Росією: у Сумській області не будують укріплення

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      Стіна на кордоні між Україною та Росією
      Стіна на кордоні між Україною та Росією / 24 канал

      У 2014 році Кабмін під керівництвом Арсенія Яценюка ініціював проєкт з облаштування українського держкордону з Росією. Його мали б реалізувати до 2020 року, однак наразі, як повідомив новий голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, роботи не ведуться у Сумській області.

      Про це він розповів у програмі "Голобородько" на 24 каналі. Він зазначив, що облаштування "стіни" майже завершене у межах Харківської області.

      Читайте також: Не вистачає солдатів, зате вдосталь генералів, – Дейнека про ситуацію у прикордонній службі

      Також роботи тривають у межах Чернігівської та Луганської областях. Натомість у Сумській області укріплення не будують, додав Дейнека.

      Чомусь зовсім не здійснюються роботи у межах Сумської області, яка достатньо активна в питанні протиправної діяльності на державному кордоні. Ну, в мене буде відрядження незабаром на ділянку Сумського прикордонного загону. Я хочу особисто подивитися, чому було прийняте рішення поки не проводити роботи там,
      – заявив Сергій Дейнеко.


      В яких областях Україна межує з Росією

      Він підкреслив, що прагне змінити формат цього інженерного облаштування. Зокрема більше застосовували саме технічні засоби охорони, аби мінімізувати людський фактор.

      Щоб ми не залежали від можливо корумпованого прикордонника, який побачить чи не побачить, що відбуваються порушення чи спроби порушення державного кордону,
      – сказав Дейнеко.

      Як на кордоні з Росією виростає стіна
      Як на кордоні з Росією виростає стіна / Фото: Едуард Крижанівський

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      Автор: Антон Голобородько, Альона Захарова
      Теги: Новини України Україна – Росія Держприкордонслужба
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