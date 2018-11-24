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      "Стіна" на кордоні з Росією: у МЗС розповіли деталі та показали фото

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      У МЗС розповіли деталі про будівництво "стіни" на кордоні з Росією
      У МЗС розповіли деталі про будівництво "стіни" на кордоні з Росією / Міністерство внутрішніх справ України

      Укріплення кордону між Україною та Росією завершується у Харківській області та продовжуються у Сумській та Луганській областях. Наразі роботи виконані майже на 47%.

      Про це розповів голова МВС Арсен Аваков, повідомляє департамент комунікації МВС України.

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      Аваков наголосив, що на кордоні з Росією наразі облаштовується 40 опорних пунктів об'єкту.

      Загальна ділянка спільного з Росією кордону становить 2,3 тисячі кілометрів, обладнано майже 47%,
      – зазначив глава МВС.

      Голова МЗС Арсен Аваков зазначає що рівень та якість інженерних споруд досить високий.

      Також у відомстві розповідають, що у Харківській області роботи вже завершуються, натомість у Сумській та Луганській областях виконано 20% робіт.

      Зі свого боку, голова Держприкордонслужби Петро Цигикал пояснив, що на харківській ділянці залишилось обладнати менше 20 кілометрів кордону. Також необхідно дообладнати загородженням із спіралі типу "Єгоза" та розгорнути 5 комплексів відеоконтролю та сигналізації.

      МЗС Кордон Росія-Україна
      У Харківській області укріплення кордону завершується/ Джерело: mvs.gov.u

      МЗС Кордон Україна-Росія
      Наразі роботи виконані майже на 47%/ Джерело: mvs.gov.u

      Стіна Кордон Україна-Росія
      На кордоні з РФ – 40 опорних пунктів об'єкту/ Джерело: mvs.gov.ua

      Кордон Україна-Росія
      На кордоні з РФ – 40 опорних пунктів об'єкту/ Джерело: mvs.gov.ua

      Кордон Україна-Росія
      У Сумській та Луганській областях виконано 20% робіт/ Джерело: mvs.gov.ua

      Кордон Україна-Росія
      На укріплення у 2019 році витратять 400 мільйонів гривень/ Джерело: mvs.gov.ua

      Голова Держприкордонслужби також додав, що проект продовжили до 2021 року через недофінансування. Цигикал зауважив, що у держбюджеті на 2019 рік закладено 400 мільйонів гривень.

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      Відомо, що орієнтовна загальна вартість інженерно-технічного облаштування 1 кілометра кордону – близько 2,5 мільйонів гривень. Сюди належать протитранспортні рови, сітчаста огорожа по металевих стовпах, загородження із спіралі типу "Єгоза", контрольно-слідова смуга та рокарда.

      Що таке "Європейський вал" або "Стіна"?Проект облаштування українського держкордону з Росією. Ініційований Кабміном під керівництвом Арсенія Яценюка у 2014 році. Реалізувати проект розраховували до 2020 року. Він передбачає облаштування кордону інженерними спорудами і системами спостереження.

      Теги: Новини України Новини політики Гроші МЗС України Україна – Росія Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
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