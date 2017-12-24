Стіна обвалилась у центрі Києва: під завалами опинились два авто – фото

У центрі Києва у дворі між будинками обвалилась стіна, практично повністю "поховавши" під завалами два автомобілі.

Інцидент трапився на вулиці Антоновича, інформує "Еспресо".

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Стіна, яка стояла у дворі між будинками, мала намір запобігати зсувам ґрунту.

Внаслідок обвалу були пошкоджені газові труби, силові кабелі електроенергії та дві автівки, які були припарковані поруч.

Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав, проте автівки BMW та Lexus навряд чи ще підлягають ремонту.





Стіна впала на авто у Києві/Еспресо