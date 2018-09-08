Стіна трансформаторної будки – зірка Instagram: відео про битву митців і комунальників

У Харкові триває справжня війна між комунальниками та митцями: на стіні одної із трансформаторних підстанцій мешканці сусіднього будинку замалювали мурал художника Гамлета Зіньківського. Такі дії обурили прихильників творчості митця.

А далі до конфлікту долучилися і співробітники житлового управління. І коли ця історія дісталася соціальних мереж – почалась битва за місце на стіні.

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У стіни трансформаторної підстанції з'явилася власна Instagram-сторінка, яка взялася висвітлювати розгортання п'єси, дійовими особами якої є один митець, пара незадоволених пенсіонерів та декілька літрів сірої фарби.

Автор найпершого малюнку Гамлет Зіньківський – місцевий митець, який власним коштом перетворює стіни будинків у витвори мистецтва. Він запевняє: стіну має намір відновити, але після того, як завершить проекти, якими займається зараз.

Ось відео, на якому художник озвучує свою версію подій:

Почалась історія протистояння два дні тому за адресою місто Харків, вулиця Гоголя 2 а. Жителі міста замалювали мурал вуличного художника Гамлета Зіньківського, начебто хтось його мистецтво повважав актом вандалізму.



Таке зображення на стіні комусь видалось актом вандалізму

Та мистецтво важко зупинити. Інші містяни, яким подобаються вуличні малюнки, залишили на свіжій сірій фарбі своє послання ліквідаторам мурала – із нецензурним словом з трьох літер, яке найчастіше пишуть на стінах. І запитання: "Так краще?"



Сам Гамлет Зіньківський полюбляє залишати абстрактні послання

Комунальники швидко замалювали і цей напис, та такі дії не зупинили обурених шанувальників муралів. А стіна для місцевих стала своєрідним чатом. Тут почали з'являлися малюнки: вікна у сірий світ, Ісус Христос, Бендер із мультфільму "Футурама", голуб миру та квіти. Хтось навіть підсумував: "Який Харків, такий і Бенксі".



Так підсумував боротьбу митців з комунальниками невідомий автор

У стіни, власне, вже з'явився власний Instagram, який назбирав понад три тисячі підписників.



Стіна трансформаторної підстанції перетворилась на зірку Instagram

Тим часом той, з кого все почалося, Гамлет Зіньківський, 8 вересня презентував разом із Сергієм Жаданом книгу "Антена", до якої створював ілюстрації. А вже наступного тижня має відкривати в Харкові спільну виставку із Bob Basset.

Насправді, для мене це не нова ситуація. Таке було безліч разів, і я трішечки дивуюся, чому це привернуло увагу всіх-всіх-всіх саме зараз. Бувало, "ЖЕК" просто замальовував по п'ять моїх робіт – і нічого страшного,

– прокоментував ситуацію Гамлет.

Та комусь споглядати на вицвілі старі міські пейзажі подобається більше. А поки – битва між комунальниками та харків'янами триває.