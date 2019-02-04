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      Стінг міг виступити у Львові в рамках концертного туру Європою: що стало на заваді

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      Стінг міг виступити у Львові
      Стінг міг виступити у Львові / English Blog IEJ

      Влітку 2019 року виконавець Стінг гастролюватиме Європою. В рамках його турне один з концертів міг відбутися і у Львові. Однак провести концерт не вдалося.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів в.о. директора "Арена Львів" Юрій Майборода, до них звернулися з можливістю проведення концерту Стінг. Але керівництво стадіону було змушено відмовити. Причиною стала заміна газону а також матч національної збірної України.

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      Якби не заміна газону і гра збірної України, то 6 червня у нас планувався концерт Стінг. Він буде в Польщі і планували приїхати до Львова. Я змушений був відмовити. Але ідея не похована,
      – заявив Юрій Майборода.

      Варто зазначити, що керівник стадіону дещо помилився у тому, де Стінг матиме концерти. На 1 червня у нього запланований виступ у Софії (Болгарія), 4 червня – Любляні (Словенія), а 10 червня – у Ризі (Латвія). Та 6 червня Sting цілком ймовірно міг провести концерт у Львові.

      Чи організатори зверталися до інших українських міст (наприклад, Київ) щодо проведення концерту – невідомо.

      До слова, якщо на заваді концерту Sting став матч збірної України на "Арені Львів", який запланований на 7 червня, то на заваді самому матчу може стати інший концерт. За тиждень до гри – 1 червня, на "Арені Львів" відбудеться великий концерт Олега Винника. І є побоювання, що заміна газону, а також концерт за тиждень до матчу, можуть призвести до перенесення матчу "синьо-жовтих" до іншого українського міста. Однак Юрій Майборода у коментарі сайту 24 каналу спростував таку можливість.

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      Теги: Футбол Спорт Новини України Новини Львова Стінг Збірна України з футболу Концерти
      Джерело: 24 Канал
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