Стів Ірвін торкався тварин: убитого скатом журналіста звинуватили у харасменті

Міжнародна організація PETA ("Люди за етичне ставлення до тварин") висловила обурення тим, що хтось вшановує пам'ять загиблого телеведучого Стіва Ірвіна. У PETA впевнені, що Ірвін – символ "харасменту (домагання, цькування та приниження – 24 канал) тварин" і "найгірший приклад з можливих".

До слова, це не перший приклад оригінальної позиції PETA. Раніше організація звинуватила фільм "Історія іграшок" у пропаганді насильства над вівцями.

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Як PETA обурилася дудлом про Ірвіна

22 лютого до дня народження Стіва Ірвіна Google створила Doodle (серія малюнків, які зображує пошуковик у певний день). Цей Doodle розмістили у твіттері.

Crikey! Today's #GoogleDoodle in Australia, NZ and around the world celebrates Steve Irwin and his legacy. Follow Steve's journey as a zookeeper, conservationist and father → https://t.co/JfT7Kc5SIN @AustraliaZoo ️ pic.twitter.com/qJZ3RRkbne — Google Australia NZ (@googledownunder) 21 февраля 2019 г.

І все б нічого, але твіт зазнав репосту від акаунту PETA – з відповідним коментарем щодо насильства Ірвіна над тваринами.

#SteveIrwin was killed while harassing a ray; he dangled his baby while feeding a crocodile & wrestled wild animals who were minding their own business. Today’s #GoogleDoodle sends a dangerous, fawning message. Wild animals are entitled to be left alone in their natural habitats. https://t.co/9JfJiBhGLw — PETA (@peta) 22 февраля 2019 г.

"Стів Ірвін був убитий під час харасменту ската. Він колисав свою дитину і годував крокодила водночас. Цей Doodle – небезпечне повідомлення людям. Дикі тварини мають право на спокій у своєму природному середовищі", – йдеться у твіті.

It is harassment to drag exotic animals, including babies taken from their mothers, around from TV talk shows to conferences & force them to perform as Steve Irwin did. Animals deserve to live as they want to, not as humans demand––the #GoogleDoodle should represent that. — PETA (@peta) 23 февраля 2019 г.

А потім – більше: "Це харасмент щодо екзотичних тварин! У тому числі, коли дитинчат забирають від матерів і змушують грати ролі у шоу Стіва Ірвіна. Тварини заслуговують права жити, як тварини, а не як вимагають люди".

Як ретвіт від PETA обурив сотні тисяч людей

Ретвіт набув шаленої "популярності", наразі під ним уже понад 100 тисяч коментарів.

So your response here is this Human deserved what he got and is better off dead?! You are a disgusting organizationand and should be absolutely ashamed!! He was a FATHER and a HUSBAND and did WAY more for wild life conservation than the IDIOT INTERN hired to write this tweet! — Drake Bell (@DrakeBell) 24 февраля 2019 г.

Більшість людей, які висловилися з цього приводу, цілковито не згідні із претензіями PETA. Зокрема, багато хто наголошував, що Ірвін для природи зробив більше, ніж PETA робила і робитиме.

Із позиції PETA зробили навіть мем: "А вам не треба буде піклуватися про тварин, якщо тварин не буде".

Попри все це, президент PETA Інгрід Ньюкірк заявила, що організація своєї точки зору не змінюватиме: "Цей невігласький день пам'яті – ляпас для людей, які розуміють, що торкатися тварин у їх природному середовищі не можна. А таких людей – більшість".

Хто такий Стів Ірвін? Це відомий австралійський натураліст та тележурналіст, автор багатьох фільмів та передач про живу природу. Світову популярність здобув серіалом "Мисливець за крокодилами", де Ірвін показував різноманітні трюки з рептиліями – іноді на межі життя та смерті.



В одній із передач Стів однією рукою годував крокодила, а в другій тримав свого місячного сина.



2004 року Ірвін припинив кілька своїх успішних проектів через критику його ставлення до тварин.



Трагічно загинув 2006 року під час знімання фільму про підводний світ Австралії. За словами очевидців, Стіва під час занурення вдарив у груди величезний скат, проколовши серце і легені.