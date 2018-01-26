Стів Возняк продав усі біткойни: причина – дуже банальна

Один зі співзасновників компанії Apple, американець українського походження Стів Возняк зізнався, що продав усі біткойни, які у нього були.

Возняк розповів, що вирішив позбутись криптовалюти через те, що курс біткойна постійно змінювався і він "втомився за цим стежити", пише Business Insider.

Читайте також: Завжди знав, що в мене українське прізвище – Стів Возняк провів лекцію у Києві

Стів Возняк придбав криптовалюту влітку 2017, коли курс одного біткойна становив 700 доларів.

Я хотів з цим поекспериментувати. Але коли курс піднімався дуже високо, я сказав, що не хочу бути одним з тих, хто постійно за цим спостерігає та переживає тільки про цифри,

– розповів співзасновник Apple.

Він не хотів "перейматись", тому просто продав "предмет тривоги".

Скільки саме біткойнів було у Возняка, він не зізнався.

Раніше відомий американський репер 50 Cent розповів, що йому вдалось розбагатіти на біткойнах.