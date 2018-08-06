Стівен Сігал про свою нову роботу в Росії: "Я дуже серйозно ставлюся до цієї честі"

Голлівудський кіноактор Стівен Сігал, відомий своєю дружбою з президентом Росії Володимиром Путіним, прокоментував своє призначення на посаду в Міністерстві закордонних справ РФ.

Про це свідчить допис Сігала в його Twitter-акаунті.

24 канал повідомляв, що напередодні Стівена Сігала призначено спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків. Завдання – сприяння подальшому розвитку російсько-американських відносин у низці сфер.

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Я глибоко втішений та удостоєний честі бути призначеним спеціальним представником МЗС Росії, відповідальним за російсько-американські гуманітарні зв'язки. Я сподіваюсь, що ми зможемо прагнути до миру, гармонії та позитивних результатів у світі. Я дуже серйозно ставлюсь до цієї честі,

– мовиться у дописі актора.

I am deeply humbled and honoured to have been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry in charge of Russian and American Humanitarian ties.

I hope we can strive for peace, harmony and positive results in the world.

I take this honour very seriously pic.twitter.com/LTuUxsk1aZ — Steven Seagal (@sseagalofficial) 5 августа 2018 г.

Нагадаємо, у 2016 році Стівен Сігал отримав громадянство Росії. Відповідний паспорт акторові вручив особисто Путін.

