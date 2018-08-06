Стівен Сігал про свою нову роботу в Росії: "Я дуже серйозно ставлюся до цієї честі"
Голлівудський кіноактор Стівен Сігал, відомий своєю дружбою з президентом Росії Володимиром Путіним, прокоментував своє призначення на посаду в Міністерстві закордонних справ РФ.
Про це свідчить допис Сігала в його Twitter-акаунті.
24 канал повідомляв, що напередодні Стівена Сігала призначено спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків. Завдання – сприяння подальшому розвитку російсько-американських відносин у низці сфер.
Читайте також: Путін підписав обурливий закон щодо окупованого Криму
Я глибоко втішений та удостоєний честі бути призначеним спеціальним представником МЗС Росії, відповідальним за російсько-американські гуманітарні зв'язки. Я сподіваюсь, що ми зможемо прагнути до миру, гармонії та позитивних результатів у світі. Я дуже серйозно ставлюсь до цієї честі,
– мовиться у дописі актора.
Нагадаємо, у 2016 році Стівен Сігал отримав громадянство Росії. Відповідний паспорт акторові вручив особисто Путін.
Вибір редакції
-
Війна на Донбасі сприяє зростанню Київського патріархату, – Філаретсьогодні, 08:37
-
Головні новини 5 серпня: вбивство бійця ЗСУ, авіакатастрофа в Альпах, замах на лідера Венесуелисьогодні, 08:02
-
Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця та відпрацьовують нову тактику бойових дійсьогодні, 07:03