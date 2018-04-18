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Стівен Спілберг екранізує комікс про війну

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Стівен Спілберг хоче екранізувати комікс
Стівен Спілберг хоче екранізувати комікс / Фото з відкритих джерел

Відомий режисер Стівен Спілберг спродюсує фільм про відомих пілотів часів Другої світової, які борються з нацистами та іншими ворожими силами.

Спілберг та його компанія Amblin Entertainment співпрацюватимуть з Warner Bros. Pictures, щоб екранізувати "Чорного яструба", пише Hollywood Reporter.

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Обкладинка до комікса про "Чорний яструб"

За словами голови Warner Bros. Pictures Group Тобі Еммериха, Спілберг може стати також і режисером стрічки.

"Чорний яструб" – команда пілотів, які борються проти тиранії. Комікс вийшов у 1941 році та включав членів команди з усього світу.

Теги: LifeStyle Кіно Стівен Спілберг
Джерело: 24 Канал
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