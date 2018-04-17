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Стівен Спілберг став першим режисером, чиї фільми зібрали 10 мільярдів доларів

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Фільми Стівена Спілберга зібрали 10 мільярдів доларів
Фільми Стівена Спілберга зібрали 10 мільярдів доларів / Фото з відкритих джерел

Стівен Спілберг став першим режисером, чиї фільми в світовому прокаті зібрали в сумі більше 10 мільярдів доларів.

Такий висновок випливає з підрахунків сайту Box Office Mojo: з урахуванням інфляції фільми Спілберга в сукупності принесли творцям близько $ 10,2 мільярда, пише Forbes.

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Стівен Спілберг

У списку найбільш касово успішних робіт режисера – "Інопланетянин", "Щелепи", "Парк Юрського періоду" та "Індіана Джонс". Подолати позначку в 10 мільярдів доларів Спілбергу допомогла його остання картина - "Першому гравцеві приготуватися": на даний момент вона вже заробила в прокаті майже 115 мільйонів доларів.

У рейтингу режисерів, чиї фільми виявилися максимально успішними за касовими зборами, за Спілбергом слідують Пітер Джексон (6,5 мільярда доларів), Майкл Бей (6,4 мільярда доларів) і Джеймс Кемерон (6,1 мільярда доларів).

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Стівен Спілберг
Джерело: 24 Канал
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