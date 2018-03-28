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Стівен Спілберг знімає новий серіал

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Стівен Спілберг знімає новий серіал
Стівен Спілберг знімає новий серіал / Фото з відкритих джерел

Стівен Спілберг знімає серіал про конкістадорів, в якому головну роль зіграє Хав'єр Бардем.

Стівен Спілберг повертається на телебачення. Стало відомо, що він виступить режисером нового серіалу про конкістадорів Ернані Кортес. Шоу буде складатися з чотирьох епізодів і вийде на стрімінговом сервісі Amazon.

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Стівен також буде відповідальним за створення сценарію, заснованого на скрипті Далтона Трамбо. Компанію йому складе Стівен Заіллян, відомий роботою над фільмами "Список Шиндлера" і "Дівчина з татуюванням дракона". Роль Ернана виконає Хав'єр Бардем.

"Розповісти цю історію, наповнену драмою і конфліктами, це справжня честь для мене. Ви побачите, як найкраща і найгірша частини людської природи оживають у світлі і мороці цих подій ", – коментує Хав'єр.

Дата прем'єри серіалу наразі не оголошується.

Теги: LifeStyle Кіно Стівен Спілберг Голлівуд
Джерело: Harpersbazaar
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