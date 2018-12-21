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      Стівенсон залишається в комі, поліпшень немає, – промоутер канадця

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      Адоніс Стівенсон досі не вийшов із коми
      Адоніс Стівенсон досі не вийшов із коми

      Промоутер колишнього чемпіона WBC в напівважкій вазі Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО) повідомив, що боксер залишається без свідомості і його стан не покращився.

      Івон Мішель спростував інформацію про те, що Стівенсон вийшов з коми. Слова промоутера цитує BoxingScene.

      Читайте також: Гвоздик зворушливо підтримав Стівенсона, якого відправив у нокаут: відео

      Лікарі поки не дають ніяких прогнозів, не говорять, чого очікувати. Наразі немає ніяких поліпшень. Біля нього працює хороша команда лікарів, яка оцінює його стан щодня. Йому досі потрібна механічна допомога, щоб дихати,
      – заявив промоутер.

      Раніше повідомлялося, що боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього паралізована права частина тіла.

      Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Гвоздик – Стівенсон
      Джерело: 24 Канал
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