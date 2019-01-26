Стівенсон зробив перші кроки після карколомного нокауту від українця Гвоздика
Колишній чемпіон WBC в напівважкій вазі Адоніс Стівенсон (29-2-1, 24 КО) продовжує відновлюватися після важкого нокауту в бою з українцем Олександром Гвоздиком (16-0, 12 КО).
Дівчина Адоніса Стівенсона Сімона Рік на офіційній сторінці боксера повідомила про значне поліпшення його здоров'я. Якщо раніше Стівенсон міг лише тільки говорити, то зараз він встав на ноги і навіть зробив кілька кроків.
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В даний момент боксер продовжує працювати над тим, щоб рухатися самостійно. Дівчина Адоніса впевнена, що незважаючи на те, скільки часу знадобилося йому, щоб прийти в себе, він знаходиться на шляху до відновлення.
Після виснажливих тренувань і фізичної терапії Адоніс зробив перші кроки і працює над тим, щоб пересуватися самостійно. Рада повідомити, що Адоніс почав усно спілкуватися, може говорити з родиною, друзями та медичною командою. Зараз я впевнена, що він зможе повністю відновитися,
– написала Сімона Гад.
Що трапилося з Адонісом Стівенсоном
- 2 грудня відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у важкий нокаут.
- Під час бою 41-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.
- Згодом боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього була паралізована права частина тіла
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