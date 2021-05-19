Про це повідомили анонімні джерела в поліції. Інцидент трапився у другій половині дня 19 травня.
До теми У курортній Кирилівці чоловік влаштував стрілянину: є поранені
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- Конфлікт відбувся в СТО на вулиці М'ясоїдівська.
- Внаслідок нього постраждали 2 чоловіків.
- Вони зазнали вогнепальні поранення в тулуб.
- Однак їх стан – не критичний.
- Яка причина конфлікту – невідомо.
- У місті оголосили план "Перехоплення".
- Розшукують автомобіль KIA SOUL 2016 року випуску.
Автомобіль, на якому втік зловмисник після стрілянини на СТО / Фото Daily news
Офіційно правоохоронці поки ніяк не коментували цей інцидент. На дзвінки журналістів 24 каналу в поліції Одещини не відповідають.