Про це повідомили анонімні джерела в поліції. Інцидент трапився у другій половині дня 19 травня.

До теми У курортній Кирилівці чоловік влаштував стрілянину: є поранені

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  • Конфлікт відбувся в СТО на вулиці М'ясоїдівська.
  • Внаслідок нього постраждали 2 чоловіків.
  • Вони зазнали вогнепальні поранення в тулуб.
  • Однак їх стан – не критичний.
  • Яка причина конфлікту – невідомо.
  • У місті оголосили план "Перехоплення".
  • Розшукують автомобіль KIA SOUL 2016 року випуску.

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Автомобіль, на якому втік зловмисник після стрілянини на СТО / Фото Daily news

Офіційно правоохоронці поки ніяк не коментували цей інцидент. На дзвінки журналістів 24 каналу в поліції Одещини не відповідають.