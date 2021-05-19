У стрілянині на СТО поранили 2 людей: в Одесі оголосили план "Перехоплення"

19 травня 2021 , 15:19
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Джерело:

Українська служба інформації

На одному з СТО в одеському районі Молдаванка трапилася стрілянина. Внаслідок неї постраждали 2 людей. Наразі в місті оголосили план "Перехоплення".

Про це повідомили анонімні джерела в поліції. Інцидент трапився у другій половині дня 19 травня.

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Більше про стрілянину

  • Конфлікт відбувся в СТО на вулиці М'ясоїдівська.
  • Внаслідок нього постраждали 2 чоловіків.
  • Вони зазнали вогнепальні поранення в тулуб.
  • Однак їх стан – не критичний.
  • Яка причина конфлікту – невідомо.
  • У місті оголосили план "Перехоплення".
  • Розшукують автомобіль KIA SOUL 2016 року випуску.


Автомобіль, на якому втік зловмисник після стрілянини на СТО / Фото Daily news

Офіційно правоохоронці поки ніяк не коментували цей інцидент. На дзвінки журналістів 24 каналу в поліції Одещини не відповідають.

Зверніть увагу! На Балтській дорозі в Одесі вдень 14 травня люди в масках розстріляли автомобіль. Як наслідок, одна людина зазнала вогнепального поранення. У мережі опублікували відео з місця події.
Автор: Олександр Марчак