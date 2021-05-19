У стрілянині на СТО поранили 2 людей: в Одесі оголосили план "Перехоплення"

На одному з СТО в одеському районі Молдаванка трапилася стрілянина. Внаслідок неї постраждали 2 людей. Наразі в місті оголосили план "Перехоплення".

Про це повідомили анонімні джерела в поліції. Інцидент трапився у другій половині дня 19 травня.

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Конфлікт відбувся в СТО на вулиці М'ясоїдівська.

Внаслідок нього постраждали 2 чоловіків.

Вони зазнали вогнепальні поранення в тулуб.

Однак їх стан – не критичний.

Яка причина конфлікту – невідомо.

У місті оголосили план "Перехоплення".

Розшукують автомобіль KIA SOUL 2016 року випуску.



Автомобіль, на якому втік зловмисник після стрілянини на СТО / Фото Daily news

Офіційно правоохоронці поки ніяк не коментували цей інцидент. На дзвінки журналістів 24 каналу в поліції Одещини не відповідають.