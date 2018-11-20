Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных

На прошлой неделе некий киевский художник Богдан Бунчак решил провести в Мариуполе перформанс, посвященный предоставлению Томоса об автокефалии УППЦ. Его коллеги привязали его к столбу, заклеили рот скотчем, а на грудь повесили табличку "Православный".

По словам художника, таким образом, он пытался изучить вопрос веры на фоне предоставления Томоса об автокефалии УППЦ.

И знаете, очередное полнолуние еще у одного городского сумасшедшего я бы обошел стороной, но, оказалось, в креативе Богдана прослеживается очень знакомые мотивы. А когда я услышал, что художник обеспокоен предстоящими религиозными конфликтами в Украине (на фоне предоставления Томоса) и даже подготовил проект "Столб позора" – эта тема меня не оставила равнодушным. Но, для начала, немного вводного материала.

Во-первых, с прошлого месяца такой персонаж как Инал Ардзимба, очень близкий друг Владислава Суркова, проваливший проект "Одесской народной республики", из-за чего попал в опалу к ФСБ, и долгое время находился в забытье, но под заботливым крылом Андарбековича, возглавил "Совет по делам молодежи при Патриархате". По сути, бойфренд Суркова сейчас курирует вопросы РПЦ и, как вы понимаете, вопросы эти гибридного характера.

Во-вторых, сейчас по России ширится гей-скандал с нетрадиционной ориентацией настоятелей и склонении к содомии послушников и всяких там алтарников. Скандал этот в Даниловом монастыре (резиденция патриарха РПЦ) всячески пытаются замять, но сделать это будет не просто, поскольку уши его истоков растут из штаб-квартиры ГРУ.

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То есть, по совокупности первого и второго вы уже могли сделать вывод, что после провала блокирования предоставления Томоса об автокефалии УППЦ, за которое отвечали ФСБ-СВР, ГРУ не только воспользовалось ослаблением филиала ФСБ – РПЦ, но стало внедрять в эту структуру своих людей (Инал Ардзимба), для курирования проектами, в том числе и в Украине и параллельно продолжать давить фэсов на информационном плацдарме.

А теперь, в-третьих. Петр Павленский – российский художник, ставший известным не столько своими работами, сколько акциями. К примеру "Шов", когда он зашил себе рот в знак протеста против преследования панк-группы Pussy Riot. Или "Угроза", когда в 2015 году он поджег подъезд штаб-квартиры ФСБ на Лубянке.

Что удивительно, Петр Павленский за свои акции ни разу не понес серьезного наказания. В стране, где сажают в тюрьму на несколько лет за репост или лайк ВКонтакте! То есть, лайк и репост, это куда более тяжкое преступление чем поджог штаб-квартиры ФСБ, верно?

Но не будем заострять внимание на конспирологических версиях, ведь тот факт, что акции Павленского так или иначе, но касались тем неприятных для ФСБ, а пик его протестов пришелся на период нарастающего противостояния фэсов и ГРУ. Обратим внимание на другое – схожесть и креативность подхода московского художника, к своему протесту и перформанс киевского. Словно рисовались они одной креативной кистью, не так ли?

Что же, с учетом всего вышеизложенного, думаю, каждый сделает вывод сам. Но то, что в скором времени Украину ждут не только банальные имитации и инсценировки погромов, поджогов и прочих бесчинств "фашиствующих молодчиков", против секты РПЦ, с нарративом "Путин, памаги!" – это и так ясно. Причем, количество появляющейся из неоткуда креативной молодежи, беспокоящейся за религиозный мир, либо наоборот, компрометирующей конфликтные ситуации, будет расти по мере того, как будет расти бюджет соответствующих структур за поребриком, выделяемый на эти цели.

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