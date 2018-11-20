20:33
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Злой Одессит

      Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных

      898
      Киевский художник Богдан Бунчак во время перформанса
      Киевский художник Богдан Бунчак во время перформанса

      На прошлой неделе некий киевский художник Богдан Бунчак решил провести в Мариуполе перформанс, посвященный предоставлению Томоса об автокефалии УППЦ. Его коллеги привязали его к столбу, заклеили рот скотчем, а на грудь повесили табличку "Православный".

      По словам художника, таким образом, он пытался изучить вопрос веры на фоне предоставления Томоса об автокефалии УППЦ.

      И знаете, очередное полнолуние еще у одного городского сумасшедшего я бы обошел стороной, но, оказалось, в креативе Богдана прослеживается очень знакомые мотивы. А когда я услышал, что художник обеспокоен предстоящими религиозными конфликтами в Украине (на фоне предоставления Томоса) и даже подготовил проект "Столб позора" эта тема меня не оставила равнодушным. Но, для начала, немного вводного материала.

      Во-первых, с прошлого месяца такой персонаж как Инал Ардзимба, очень близкий друг Владислава Суркова, проваливший проект "Одесской народной республики", из-за чего попал в опалу к ФСБ, и долгое время находился в забытье, но под заботливым крылом Андарбековича, возглавил "Совет по делам молодежи при Патриархате". По сути, бойфренд Суркова сейчас курирует вопросы РПЦ и, как вы понимаете, вопросы эти гибридного характера.

      Во-вторых, сейчас по России ширится гей-скандал с нетрадиционной ориентацией настоятелей и склонении к содомии послушников и всяких там алтарников. Скандал этот в Даниловом монастыре (резиденция патриарха РПЦ) всячески пытаются замять, но сделать это будет не просто, поскольку уши его истоков растут из штаб-квартиры ГРУ.

      Читайте також: Торговый мир между США и КНР – миф или реальность?

      То есть, по совокупности первого и второго вы уже могли сделать вывод, что после провала блокирования предоставления Томоса об автокефалии УППЦ, за которое отвечали ФСБ-СВР, ГРУ не только воспользовалось ослаблением филиала ФСБ – РПЦ, но стало внедрять в эту структуру своих людей (Инал Ардзимба), для курирования проектами, в том числе и в Украине и параллельно продолжать давить фэсов на информационном плацдарме.

      А теперь, в-третьих. Петр Павленский – российский художник, ставший известным не столько своими работами, сколько акциями. К примеру "Шов", когда он зашил себе рот в знак протеста против преследования панк-группы Pussy Riot. Или "Угроза", когда в 2015 году он поджег подъезд штаб-квартиры ФСБ на Лубянке.

      Что удивительно, Петр Павленский за свои акции ни разу не понес серьезного наказания. В стране, где сажают в тюрьму на несколько лет за репост или лайк ВКонтакте! То есть, лайк и репост, это куда более тяжкое преступление чем поджог штаб-квартиры ФСБ, верно?

      Но не будем заострять внимание на конспирологических версиях, ведь тот факт, что акции Павленского так или иначе, но касались тем неприятных для ФСБ, а пик его протестов пришелся на период нарастающего противостояния фэсов и ГРУ. Обратим внимание на другое – схожесть и креативность подхода московского художника, к своему протесту и перформанс киевского. Словно рисовались они одной креативной кистью, не так ли?

      Что же, с учетом всего вышеизложенного, думаю, каждый сделает вывод сам. Но то, что в скором времени Украину ждут не только банальные имитации и инсценировки погромов, поджогов и прочих бесчинств "фашиствующих молодчиков", против секты РПЦ, с нарративом "Путин, памаги!" – это и так ясно. Причем, количество появляющейся из неоткуда креативной молодежи, беспокоящейся за религиозный мир, либо наоборот, компрометирующей конфликтные ситуации, будет расти по мере того, как будет расти бюджет соответствующих структур за поребриком, выделяемый на эти цели.

      Читайте также: Украинский "Шершень" укусил оборонку России

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини України Публікації РПЦ УПЦ МП Томос Новини Маріуполя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Розкол "Опоблоку": про причини, наслідки і умову Ахметова Путіну
      сьогодні , 19:02 Розкол "Опоблоку": про причини, наслідки і умову Ахметова Путіну
      Інна Жолобович 2282
      Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      сьогодні , 19:01 Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      Злой Одессит 901
      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      сьогодні , 16:08 Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      787
      "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      сьогодні , 15:43 "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      Євгенія Мазур 18559
      Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      сьогодні , 15:07 Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      Артем Овдієнко 836
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук