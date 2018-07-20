Столична влада не хоче переглядати проект Шулявської розв’язки і те, хто її будуватиме

Київська мерія не має наміру переглядати результати тендеру на реконструкцію Шулявської розв’язки, розіграний з порушеннями під депутата-забудовника Максима Микитася, та не планує оголошувати новий конкурс на її краще архітектурне рішення.

Про це йдеться у матеріалі програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

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Після виходу розслідування "Схем", коли журналісти з'ясували, що до тендеру допустили дві фірми, фінансово пов’язані із народним депутатом Максимом Микитасем, і одна з яких подала до конкурсу підроблені документи, заступник Кличка Дмитро Давтян заявив, що "процедура тендеру на реконструкцію Шулявського мосту проведена у рамках чинного законодавства". Ще один заступник голови КМДА Микола Поворозник підкреслив, що "проект-переможець був обраний за абсолютно об’єктивними показниками".

Все свідчить про те, що влада не має наміру провести повторний тендер, тому, виборовши це право на конкурсі з порушеннями, розв’язку за більше, ніж мільярд гривень все одно будуватиме фірма "Північно-український будівельний альянс" з орбіти народного депутата Максима Микитася,

– йдеться у розслідуванні "Схем".

Микитась літав із Віталієм Кличком на одному чартері, також мер Києва публічно захищав скандальне будівництво фірми Микитася – "Сонячну Рів’єру". За наслідками розслідування "Схем" народний депутат Віктор Чумак звернувся до НАБУ та Віталія Кличка з проханням перевірити наведені журналістами факти щодо неконкурентного тендеру.

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Після звернення ГО "Центр протидії корупції" київська прокуратура вже відкрила провадження за фактом можливого підроблення документів. Архітектурне рішення розв’язки, тобто її вигляд, ймовірно, залишиться таким, яким його обрала поза конкурсом столична влада, зазначають у розслідуванні журналісти.

18 липня постійна комісія з питань транспорту втретє провалила голосування за петицію з вимогою провести відкритий міжнародний конкурс на краще проектне рішення Шулявської розв’язки. Частина киян пропонувала розглянути на такому конкурсі серед варіантів уже затверджений проект "неповного чотирилисника" та трирівневу розв’язку з реверсним розподільчим кільцем.

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Останній проект розробляв київський інженер Віктор Петрук. Його варіант, зокрема, не передбачає знесення п’ятого цеху заводу "Більшовик" – на відміну від варіанту "неповного чотирилисника". У мерії переконують, що обрали найбільш оптимальний варіант з точки зору бюджету та термінів реалізації проекту.

Раніше програма "Схеми" повідомляла, що до фіналу конкурсу допустили фірму, яка подала документи з ознаками підробки. Журналісти довели, що ці документи (відгук про аналогічні роботи, проведені у минулому) названий "замовник" справді не надавав. Однак цей факт у КМДА не прокоментували. До фінального аукціону допустили дві фірми, які мають фінансові зв’язки з одним народним депутатом – Максимом Микитасем, а під час аукціону фірма із меншою ставкою із невідомих причин віддала свій перший крок. Це може свідчити про те, що компанії пов’язані між собою, а тендер був формальним.



Це може свідчити про те, що компанії пов’язані між собою, а тендер був формальним

Переможцем тендеру на реконструкцію Шулявського мосту стала компанія "Північно-український будівельний альянс" помічника народного депутата Максима Микитася. Віталій Кличко у коментарі "Схемам" заперечив зв’язки із Микитасем.

У мене товаришів немає (в тому), що стосується роботи київської мерії». На дані про те, що тендер відбувся із порушеннями, міський голова відповів так: «Якщо у вас є така інформація, звертайтеся до правоохоронних органів, це їхнє питання контролювати, щоб ні в якому разі не було корупційної складової. Я не можу слідкувати за кожним тендером, який проходить,

– сказав Кличко.

У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. Як повідомили в "Київавтодорі", причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону. Як заявив тоді міський голова, аварійним міст визнаний не був, однак були зафіксовані порушення правил експлуатації.