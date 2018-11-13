Столичні комунальники оперативно ліквідовують пошкодження тепломережі в центрі міста, – КМДА

На перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося масштабне пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, у результаті чого стався вилив гарячої води на проїжджу частину.

На місці вже працюють представники комунального підприємства "Київтеплоенерго" та столичної поліції.

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Зараз на місце прибуває два аварійних авто та машина для евакуації автомобілей, що потрапили в зону підтоплення. Людей, постраждалих унаслідок пошкодження тепломережі, немає.

Рух на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського перекрито. Звертаємося до водіїв із проханням урахувати цю інформацію під час планування маршрутів поїздок.