Столичні правоохоронці вилучили у чоловіка понад 80 кілограмів канабісу – фото

У Києві поліцейські виявили в чоловіка канабіс на 2 мільйони гривень.

Співробітники карного розшуку затримали 42-річного чоловіка за зберігання та збут наркотиків. Про це повідомляє поліція Київської області.

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Під час обшуку правоохоронці виявили сім 12-кілограмових поліетиленових пакетів із канабісом. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого канабісу складає майже 2 мільйони гривень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "незаконне виробництво, виготовлення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів". Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція вилучила понад 80 кілограмів канабісу / Фото: Нацполіція