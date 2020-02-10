13:45
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020

      Столичні правоохоронці вилучили у чоловіка понад 80 кілограмів канабісу – фото

      592 Читать новость на русском
      У Києві поліція знайшла в чоловіка канабісу на 2 мільйони / kyiv.npu.gov.ua

      У Києві поліцейські виявили в чоловіка канабіс на 2 мільйони гривень.

      Співробітники карного розшуку затримали 42-річного чоловіка за зберігання та збут наркотиків. Про це повідомляє поліція Київської області. 

      Читайте також: Тягнув 100 метрів: у Львові водій затиснув вікном руку поліцейського і почав втікати – відео

      Під час обшуку правоохоронці виявили сім 12-кілограмових поліетиленових пакетів із канабісом. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого канабісу складає майже 2 мільйони гривень.

      Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "незаконне виробництво, виготовлення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів". Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Поліція вилучила понад 80 кілограмів канабісу / Фото: Нацполіція

      Коли в Україні випаде сніг: прогноз
      сьогодні
      20496
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Наркотики Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:30 Печерський Голлівуд і Оскари для артистів, які програли
      Михайло Дубинянський 227
      сьогодні , 10:31 Перший іспит для Зеленського: як насправді виборці оцінюють владу?
      Дмитро Литвин 815
      сьогодні , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      376
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 2479
      сьогодні , 08:40 Як Верховна Рада збирається захищати інвесторів
      Галина Янченко 220
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук