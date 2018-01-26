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Столичні водії отримали дивні повідомлення про порушення ПДР

18:23, сьогодні 2018 Читать новость на русском
Водій у Києві отримали повідомлення про перевищення швидкості
Водій у Києві отримали повідомлення про перевищення швидкості / Фото з вільних джерел

Столичні водії отримали повідомлення про перевищення швидкості. Сповіщення власники авто отримали на мобільні телефони.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Декілька столичних водіїв отримали СМС-повідомлення, в яких було зазначено, на скільки вони перевищили швидкісне обмеження в місті. Водночас у сповіщенні не йдеться, коли саме власник машини порушив Правила дорожнього руху та які санкції за це передбачені.

Читайте також: Чи може поліція карати водіїв, які перевищать швидкісні обмеження

У соцмережі українці підозрюють, що це може бути черговою аферою, яку намагаються запровадити шахраї. За їх словами, такі "листи щастя" можуть бути за кордоном, де номер телефону отримують тільки з внесенням паспортних даних.

Наразі правоохоронці не коментують дивні повідомлення.

Теги: Новини України Нові правила дорожнього руху Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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