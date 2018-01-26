Столичні водії отримали дивні повідомлення про порушення ПДР

Столичні водії отримали повідомлення про перевищення швидкості. Сповіщення власники авто отримали на мобільні телефони.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Декілька столичних водіїв отримали СМС-повідомлення, в яких було зазначено, на скільки вони перевищили швидкісне обмеження в місті. Водночас у сповіщенні не йдеться, коли саме власник машини порушив Правила дорожнього руху та які санкції за це передбачені.

Читайте також: Чи може поліція карати водіїв, які перевищать швидкісні обмеження

У соцмережі українці підозрюють, що це може бути черговою аферою, яку намагаються запровадити шахраї. За їх словами, такі "листи щастя" можуть бути за кордоном, де номер телефону отримують тільки з внесенням паспортних даних.

Наразі правоохоронці не коментують дивні повідомлення.