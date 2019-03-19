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      Столичний Манхеттен: який район Києва найкомфортніший для життя

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      Який район Києва найкомфортніший для життя
      Який район Києва найкомфортніший для життя / Shutterstock/Ілюстрація

      Мешканці Києва оцінили райони, в яких проживають, за 5 важливими критеріями і визначили, найкомфортніший район для життя у столиці України.

      Рейтинг на основі відповідей понад 15,5 тисяч киян оприлюднив сервіс OLX.

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      Респондентів просили оцінити район Києва, у якому вони проживають за критеріями безпеки, чистоти, інфраструктури, транспортної розв’язки та якості життя.

      Статус найкомфортнішого отримав Оболонський район Києва, натомість найменш комфортним для життя, за версією опитаних, виявився Святошинський район.

      Рейтинг найкомфортніших районів Києва (за 5-бальною шкалою):

      1. Оболонський – 3,30
      2. Голосіївський – 3,25
      3. Дарницький – 3,24
      4. Дніпровський – 3,23
      5. Деснянський – 3,19
      6. Печерський – 3,15
      7. Солом'янський – 3,14
      8. Шевченківський – 3,14
      9. Подільський – 3,13
      10. Святошинський – 3,10

      Щоправда, Оболонь не лідирує за кожним окремим критерієм, який запропонували оцінити киянам.

      Так, найбільш безпечним кияни вважають центральний Печерський район, а найчистішим – Голосіївський.

      Київ райони нерухомість комфорт
      Який район Києва найкомфортніший для життя//Інфографіка olx.ua

      Нерухомість 24 писала, як з початку року змінились ціни на квадратні метри у новобудовах столиці.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини Києва Ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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