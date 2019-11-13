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      Столичний міст Патона у критичному стані: деталі

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      Експерти наголошують, термін експлуатації моста Патона вже давно минув і він потребує негайної реконструкції. Адже металоконструкції зазнали суттєвої деформації через корозію. Коли почнуться ремонтні роботи та хто гальмує процес – читайте далі.

      Експерти наголошують, що ситуація стала критичною і тягнути з ремонтом більше не можна.

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      Очільник інституту електрозварювання Валерій Позняков пояснив, що корозія невпинно з'їдає металеві конструкції мосту, тому він у будь-який момент може "втомитися". Цього можна було б уникнути, якби свого часу були відновленні зливи для води. А тепер споруді потрібен негайний ремонт, з цим погодились і чиновники. Але реконструювати – не квапляться.

      Цей міст побудований у 1953 році, він був свого часу унікальним і занесений до реєстру пам'яток. Ми дуже просимо вже який раз міністерство, щоб воно виключило цей об'єкт з реєстру, аби можна було робити не реставрацію, а реконструкцію цього об'єкту,
      – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворзник

      Майже 70 років тому міст Патона став першим у світі суцільнозварним. Реконструкція передбачає повну заміну покриття мосту та збільшення кількості смуг. Проте є й інший шлях – реставрація. Саме на ній наполягають у Міністерстві культури. Простими словами – залатати дірки. Проте такий ремонт, аж ніяк не подовжить життя мосту. До того ж, корозія руйнує бетонні опори, на яких стоїть міст. Тому наразі, єдиний спосіб недопущення руйнації – заборона руху вантажівок.


      Єдиний спосіб недопущення руйнації – заборона руху вантажівок

      У Київавтодорі кажуть, міст Патона одна з головних артерій міста. І наразі він перевантажений на 130%. А поки чиновники сперечаються, ми втрачаємо унікальну споруду. Експерти не беруться прогнозувати, скільки витримає міст. Але якщо нічого не робити – катастрофа може статись у будь-який момент.

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      13 листопада
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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Ремонт КМДА Реконструкція Новини Києва
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